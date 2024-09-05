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Прыщи и йод: что об этом думают косметологи

Йод и прыщи: эффективное средство или опасный эксперимент
1:14
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Йод, который активно используют в повседневной медицине, рекомендуют применять даже для лечения прыщей. Он обладает дезинфицирующими свойствами и помогает справляться с воспалениями, которые уже вышли на поверхность кожи. Исследования показали, что йод может подсушивать воспаления и ускорять заживление после вскрытия гнойной головки.

Йод и прыщи: эффективное средство или опасный эксперимент
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Однако это средство неэффективно против глубоких воспалений, таких как белые угри или черные точки, поскольку оно не проникает глубоко в поры. Более того, йод может вызвать раздражение и сухость кожи, особенно если его применять слишком часто. Доктора предупреждают, что для частого использования йод не подходит: он может привести к гиперпигментации или даже вызвать химический ожог у людей с чувствительной кожей. Вместо йода специалисты рекомендуют пользоваться проверенными средствами на основе салициловой кислоты или бензоил пероксида, которые безопаснее и эффективнее.

Если прыщи появляются регулярно, лучше обратиться к врачу для выяснения причины и назначения правильного лечения, нежели полагаться на йод в качестве основного средства.

Уточнения

Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης — «фиалковый (фиолетовый)», также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
Типичными признаками этого состояния являются комедоны, пустулы, жирная кожа, возможно образование рубцов. В первую очередь заболевание поражает кожу с относительно большим количеством сальных желез, включая лицо, верхнюю часть груди и спины. В результате проявлений заболевания может привести к беспокойству, снижению самооценки и, в крайних случаях, депрессии или мысли о самоубийстве, в особенности у подростков.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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