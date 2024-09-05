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Наращивание ресниц: пять скрытых противопоказаний

Наращенные ресницы: когда красота может обернуться проблемами
1:25
Моя семья » Красота и стиль

Наращивание ресниц — это популярная процедура, которая помогает создать более выразительный взгляд. Несмотря на её эстетический эффект, существуют определённые противопоказания, которые следует учитывать, чтобы не навредить своему здоровью и избежать неприятных последствий.

Наращенные ресницы: когда красота может обернуться проблемами
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Людям с трихотилломанией (навязчивым желанием выдергивать волосы) стоит отказаться от наращивания, так как искусственные ресницы могут стать дополнительным раздражителем и усугубить состояние. Если недавно была проведена процедура окрашивания ресниц, то наращивание также не рекомендуется, так как краска образует плёнку, мешающую равномерному распределению клея. Для тех, кто страдает алопецией, лучше заняться укреплением своих ресниц, поскольку слабые реснички могут не выдержать дополнительной нагрузки.

После операции по коррекции век (блефаропластики) также не стоит торопиться с наращиванием: механическое воздействие может замедлить процесс заживления. Людям с жирной кожей век следует помнить, что на таких веках ресницы держатся хуже, а использование маслянистых средств для снятия макияжа только ухудшит результат.

Важно понимать, что несмотря на привлекательность наращенных ресниц, нужно учитывать индивидуальные особенности организма и подходить к процедуре с осторожностью.

Уточнения

Нара́щивание ресни́ц — процесс удлинения и увеличения объема натуральных ресниц при помощи искусственных ресниц. Различают два вида наращивания ресниц: поресничное наращивание (японское наращивание ресниц) и пучковое наращивание.
Проводится в эстетических целях для придания взгляду большей «пышности» или некоей оригинальности, например «лисьего эффекта». Выполняется в салонах красоты; мастер, специализирующийся на такой процедуре, называется лэшмейкером. Основную часть клиентов составляют женщины. Процедура безопасна, но при непрофессиональном исполнении возможны раздражения глаз, аналогичные имеющим место при конъюнктивите.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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