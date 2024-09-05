Доктор медицинских наук поставил точку в обсуждениях периодичности мытья волос

Профессор Григорий Флакс рассказал о вреде частого мытья головы

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ доктор медицинских наук Григорий Флакс опроверг вред ежедневного мытья волос, пишет в четверг NewsInfo.Ru со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

"Научных доказательств того, что ежедневное мытьё волос вредно, сегодня не существует, — заявил специалист. — Однако делать продолжительные паузы между очередным мытьём головы тоже нежелательно — это может привести к появлению дерматита, гнойничковых высыпаний и других неблагоприятных проявлений".

По его мнению, выбирать периодичность мытья волос следует в зависимости от их типа: сухие — не более двух раз в неделю, склонные к жирности — не реже трёх раз в неделю, можно даже чаще.

Важен также правильный выбор шампуня, кондиционера и средств ухода — неподходящие могут нарушить защитную функцию кожи головы, особенно при ежедневном мытье, что чревато бурным размножением вызывающих перхоть грибков рода Malassezia.

Уточнения

Malassézia fúrfur (лат., также Pityrósporum ovále) — вид дрожжевых грибов, обитающих на коже большинства людей и животных.



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