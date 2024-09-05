Тональный крем и морщины: как правильно наносить макияж, чтобы он не скатывался и выглядел безупречно?

Как предотвратить скатывание тонального крема в морщины?

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тональный крем — это важный элемент макияжа, помогающий выравнивать тон кожи и скрывать недостатки. Однако, если он начинает скатываться в морщины, это может испортить весь внешний вид. Чтобы избежать этого неприятного эффекта и сохранить макияж идеальным на протяжении всего дня, следуйте этим простым рекомендациям.

Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM

Использование праймера

Праймер — это неотъемлемый элемент для создания идеального макияжа. Он создаёт гладкую поверхность для нанесения тонального крема и помогает уменьшить видимость морщин. Выберите праймер с эффектом выравнивания текстуры кожи, чтобы минимизировать поры и морщины. Нанесите его на очищенную кожу перед тем, как приступать к нанесению тонального крема.

Выбор и нанесение тонального крема

Правильный выбор тонального крема тоже играет ключевую роль. Отдавайте предпочтение продуктам с лёгкой текстурой, которые не будут скатываться в морщины. Тональные кремы на основе воды или геля часто лучше подходят для зрелой кожи.

Техника нанесения

Правильная техника нанесения также играет важную роль. Используйте влажный спонж или кисть, чтобы равномерно распределить тональный крем. Наносите его легкими, вбивающими движениями, а не растирающими. Это поможет избежать его накопления в морщинах.

Закрепление макияжа

Закрепите тональный крем с помощью прозрачной пудры. Нанесите её лёгким слоем на лицо, особое внимание уделяя участкам вокруг глаз и рта, где морщины наиболее заметны. Это поможет закрепить тональный крем и предотвратит его скатывание.

Следуя этим простым советам, вы сможете предотвратить скатывание тонального крема в морщины и наслаждаться безупречным макияжем весь день.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа. Тональный крем предназначен для выравнивания тона кожи, коррекции недостатков кожи, создания ровной поверхности для нанесения макияжа и для изменения естественного тона кожи.



Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



Праймер — специальная основа (база), позволяющая выровнять неровности кожи и обеспечить стойкость макияжа.



Пу́дра — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.