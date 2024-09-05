Нет предела совершенству: ТОП-5 пластических операций, которые делают россиянки

С развитием эстетической медицины и появлением новых методов коррекции внешности всё больше людей обращаются к пластическим хирургам. По данным Американского общества пластических хирургов (ASPS), спрос на услуги специалистов продолжает расти.
Согласно исследованию ASPS, в 2023 году количество пластических операций увеличилось на 5 %, а минимально инвазивных процедур — на 7 % по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными операциями являются подтяжка лица, липосакция живота и брахиопластика.
Пластический хирург Карина Дельнова из многопрофильного клинического центра Real Clinic составила для letu. ru рейтинг популярности пластических операций и прокомментировала их особенности.
Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
Наиболее часто выполняются следующие пластические операции: коррекция носа, подбородка и ушей, подтяжка кожи лица, лба и шеи, блефаропластика, пластика бровей, коррекция губ, инъекции с применением ботокса; липосакция в области живота и талии, увеличение, уменьшение и коррекция груди, омоложение рук; увеличение ягодиц, липосакция в зоне «Галифе», изменение формы малых и больших половых губ и т. д.
Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.