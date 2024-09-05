Нет предела совершенству: ТОП-5 пластических операций, которые делают россиянки

Пять самых популярных пластических операций в России

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С развитием эстетической медицины и появлением новых методов коррекции внешности всё больше людей обращаются к пластическим хирургам. По данным Американского общества пластических хирургов (ASPS), спрос на услуги специалистов продолжает расти.

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Согласно исследованию ASPS, в 2023 году количество пластических операций увеличилось на 5 %, а минимально инвазивных процедур — на 7 % по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными операциями являются подтяжка лица, липосакция живота и брахиопластика.

Пластический хирург Карина Дельнова из многопрофильного клинического центра Real Clinic составила для letu. ru рейтинг популярности пластических операций и прокомментировала их особенности.

Увеличение груди. Маммопластика с использованием имплантов остаётся самой востребованной процедурой среди пациенток клиник пластической хирургии. Чаще всего к ней прибегают молодые женщины после родов, желающие восстановить дородовую форму груди. Подтяжка грудных желёз. Мастопексия — ещё одна популярная процедура, направленная на улучшение контуров и тонуса груди. Уменьшение груди. Редукционная маммопластика актуальна для женщин с объёмными формами, испытывающими дискомфорт и проблемы со здоровьем. Подтяжка век. Блефаропластика используется для коррекции нависших верхних век и проблем с нижними веками, связанных с возрастными изменениями или врождёнными особенностями. Липосакция. Удаление жировых отложений в проблемных зонах является востребованной процедурой, особенно после родов или при локальных жировых отложениях.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

Наиболее часто выполняются следующие пластические операции: коррекция носа, подбородка и ушей, подтяжка кожи лица, лба и шеи, блефаропластика, пластика бровей, коррекция губ, инъекции с применением ботокса; липосакция в области живота и талии, увеличение, уменьшение и коррекция груди, омоложение рук; увеличение ягодиц, липосакция в зоне «Галифе», изменение формы малых и больших половых губ и т. д.



Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.



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