Продукты для здоровых волос: что стоит есть каждый день

Как питание может вернуть блеск и силу волосам

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Состояние волос во многом зависит от питания. Если волосы стали тусклыми, ломкими или выпадают, это может быть признаком нехватки необходимых организму веществ. Включение в рацион определённых продуктов поможет улучшить здоровье локонов.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Красное мясо, богатое железом, способствует насыщению крови кислородом и поддержанию уровня гемоглобина. Перепелиные яйца богаты белком, Омега-3 и магнием, укрепляют волосы и ногти. Творог — источник кальция и белка, делает волосы крепкими и блестящими. Гранат нормализует гормональный фон и помогает усвоению кальция, но важно употреблять его осторожно, чтобы избежать повреждения эмали.

Семена льна, благодаря содержанию меди и цинка, укрепляют волосы и нормализуют гормональный фон. Морковь с высоким содержанием витаминов С и Е улучшает рост и качество волос, предотвращает выпадение. Печень и красное мясо повышают уровень гемоглобина, что улучшает кровоснабжение волосяных фолликулов. Оливковое масло, благодаря своим полезным жирам, восстанавливает липидный баланс волос, делая их крепкими и здоровыми.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.





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