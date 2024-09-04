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Масло жожоба и сквалан в патчах для губ: мгновенный эффект

Гладкие губы без усилий: секрет отшелушивающей маски
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Бальзам для губ с запахом клубники — это неотъемлемый аксессуар в дамской сумочке. Он защищает губы от сухости, шелушения и трещинок, благодаря маслам, которые восстанавливают и смягчают кожу. Аромат клубники добавляет ощущение весеннего тепла и свежести.

Гладкие губы без усилий: секрет отшелушивающей маски
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Отшелушивающая маска для губ удаляет ороговевшие клетки, увлажняет и ускоряет регенерацию, придавая губам гладкость и мягкость. Патчи для губ обеспечивают глубокое увлажнение благодаря ингредиентам, таким как масло жожоба и морской коллаген.

Увлажняющий стик для губ с SPF 30 защищает губы от УФ-лучей, предотвращает пересушивание и обезвоживание, сохраняя губы мягкими и ухоженными.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius). Служат для захвата и удержания пищи при её поступлении в рот, а также участвуют в выражении эмоций мимикой (улыбка, поцелуй, оскал и др.) и в звукопроизнесении (артикуляции среди звуков речи прежде всего губно-губных и губно-зубных согласных, а также огублённых гласных).

Гигиеническая помада (разг Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ. Основные компоненты: растительные масла, вазелин и др. В отличие от декоративной помады цвета не имеет, либо обладает слабовыраженным окрасом.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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