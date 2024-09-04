Тонкости пилинга: правильный уход для каждой зоны тела

Секрет идеальной кожи: почему без пилинга не обойтись

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметолог Ирина Головина отмечает, что эксфолиация помогает не только освежить кожу и вернуть ей сияние, но и улучшить её здоровье, способствуя обновлению клеток и стимулируя синтез коллагена. Существуют два типа эксфолиантов — физические и химические. Первые используют крупицы (сахар, соль и т. д.) для механического удаления клеток, а химические включают кислоты (AHA и BHA), которые проникают глубже в поры, устраняя грязь и излишки кожного сала.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Важно помнить, что чрезмерная эксфолиация может привести к негативным последствиям, таким как раздражение и микроразрывы кожи. Для безопасного ухода рекомендуется подбирать средства в зависимости от типа кожи и соблюдать баланс в их применении. Например, людям с чувствительной кожей следует выбирать щадящие продукты, а отшелушивание лучше проводить утром или во время душа, когда поры открыты и кожа размягчена.

Важно также различать средства для лица и тела, так как кожа на разных участках имеет свои особенности. Эксфолиация помогает коже оставаться упругой, гладкой и молодой, но главное — не перебарщивать.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Существуют 4 вида эксфолиации (пилинга): механический, химический, ферментный и аппаратный.



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