Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы жалуются на резкое повышение цен на турецких курортах
ГАИ разъяснила, когда водителям категорически запрещено включать дальний свет фар
Марчуков об отставке Кулебы: оскорбления в адрес Польши были последней каплей
Гладкие губы без усилий: секрет отшелушивающей маски
Тренер сборной Нидерландов недоволен переходом Бергвейна в саудовский клуб
Исследование выявило тысячи скрытых структур ДНК, влияющих на экспрессию генов
Российские компании отказывают кандидатам из-за возраста
"Врата в ад" в Сибири стремительно расширяются
Как сделать картофельное пюре вкусным и нежным

Тонкости пилинга: правильный уход для каждой зоны тела

Секрет идеальной кожи: почему без пилинга не обойтись
1:18
Моя семья » Красота и стиль

Косметолог Ирина Головина отмечает, что эксфолиация помогает не только освежить кожу и вернуть ей сияние, но и улучшить её здоровье, способствуя обновлению клеток и стимулируя синтез коллагена. Существуют два типа эксфолиантов — физические и химические. Первые используют крупицы (сахар, соль и т. д.) для механического удаления клеток, а химические включают кислоты (AHA и BHA), которые проникают глубже в поры, устраняя грязь и излишки кожного сала.

Секрет идеальной кожи: почему без пилинга не обойтись
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Важно помнить, что чрезмерная эксфолиация может привести к негативным последствиям, таким как раздражение и микроразрывы кожи. Для безопасного ухода рекомендуется подбирать средства в зависимости от типа кожи и соблюдать баланс в их применении. Например, людям с чувствительной кожей следует выбирать щадящие продукты, а отшелушивание лучше проводить утром или во время душа, когда поры открыты и кожа размягчена.

Важно также различать средства для лица и тела, так как кожа на разных участках имеет свои особенности. Эксфолиация помогает коже оставаться упругой, гладкой и молодой, но главное — не перебарщивать.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
Существуют 4 вида эксфолиации (пилинга): механический, химический, ферментный и аппаратный.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Последние материалы
Все плюсы курортов Балтики
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России
Марчуков об отставке Кулебы: оскорбления в адрес Польши были последней каплей
Гладкие губы без усилий: секрет отшелушивающей маски
Тренер сборной Нидерландов недоволен переходом Бергвейна в саудовский клуб
Исследование выявило тысячи скрытых структур ДНК, влияющих на экспрессию генов
Российские компании отказывают кандидатам из-за возраста
"Врата в ад" в Сибири стремительно расширяются
Воркута: Суровая красота Русского Севера
Секрет идеальной кожи: почему без пилинга не обойтись
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.