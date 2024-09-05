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Шампуни от выпадения волос: рабочее средство или уловка маркетологов

Помогают ли специальные шампуни от выпадения волос?
1:27
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире, где выбор товаров и услуг огромен, сложно найти простой шампунь для ухода за волосами. Большинство шампуней обещают увеличение объёма, устранение секущихся кончиков или борьбу с выпадением волос. Однако действительно ли эти продукты эффективны? Особенно в случаях, когда проблема связана с облысением?

Помогают ли специальные шампуни от выпадения волос?
Фото: commons.wikimedia.org by Niko de stoko, CC BY-SA 4.0

Основная причина выпадения волос — генетическая предрасположенность, неправильное питание, стресс, перенесённые заболевания, гормональные изменения и другие факторы. Перед использованием шампуня против выпадения волос рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы определить точную причину проблемы.

Существуют специальные лечебные шампуни, доступные в аптеках, такие как Vichy, "Селенцин", Eucerin и Alerana. Эти шампуни предназначены для предотвращения активного выпадения волос, однако врачи не рекомендуют использовать шампуни со стимуляторами роста, так как они не могут оказывать стимулирующий эффект при кратковременном контакте с кожей головы.

При выборе шампуня следует учитывать состояние кожи головы и индивидуальные особенности волос.

Важно помнить, что для эффективного решения проблемы выпадения волос необходимо обратиться к специалисту, который сможет подобрать соответствующее лечение после проведения диагностики.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая (androgenetic), диффузная или симптоматическая (effluviums), очаговая или гнездная (areata), рубцовая (scarring).

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ. Компонент, содержащийся в наибольшем количестве, — вода, затем следуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Также используются в составе консерванты, ароматизаторы, неорганические соли — хлорид натрия или другие, для поддержания желаемой вязкости. В состав современных шампуней часто входят природные масла, витамины или другие компоненты, которые, по утверждению производителей, способствуют укреплению волос или представляют какую-либо пользу для потребителей. Тем не менее, экспериментальных подтверждений этому не существует.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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