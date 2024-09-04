Результат будет сведён к нулю: вот чего не стоит делать после уколов ботокса

Что можно и чего нельзя делать после ботокса

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вокруг области введения может наблюдаться небольшое раздражение. Поэтому избегайте растирания лица или массажа. Таким образом ботокс может проникнуть в неправильные области, изменив конечный результат.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

В течение первых нескольких дней используйте мягкое очищающее средство для лица. Также важно регулярное увлажнение кожи с помощью обычного увлажняющего крема.

Не повредите кожу отшелушивающими средствами, пилингами или масками в течение как минимум недели. Это может нанести вред области, куда был введен ботокс, что может даже обратить вспять эффект от процедуры.

Применяйте сыворотки, содержащие антиоксиданты, для оздоровления кожи. В то же время воздержитесь от применения любых активных сывороток, таких как ретинол, витамин С, AHA или BHA в течение как минимум трех дней после введения препарата.

После процедуры рекомендуется не наносить макияж в течение как минимум 24 часов. Вместо кистей используйте чистые пальцы для нанесения макияжа.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу. Их получают из бактерий Clostridium botulinum, состоит из нейротоксина типа А и некоторых других белков.





Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.





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