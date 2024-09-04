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Как сохранить волосы здоровыми: что мы делаем не так

Волосы под угрозой: ошибки в уходе, которые совершают все
1:00
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Состояние волос во многом зависит от привычек и правильного ухода. Например, использование слишком жесткой резинки может повредить волосы: они истончаются и ломаются в месте, где хвост пережимается каждый день.

Волосы под угрозой: ошибки в уходе, которые совершают все
Фото: unsplash.com by Verne Ho, PDM

Важно регулярно мыть расческу, так как на ней скапливаются бактерии и грибки, которые могут негативно влиять на здоровье волос. Пренебрежение термозащитой при укладке феном или утюжком также негативно сказывается на волосах — они становятся ломкими и сухими. Для защиты важно использовать специальные средства, которые предотвращают перегрев.

Расчесывание волос с корней вместо кончиков приводит к их спутыванию и ломкости, а долгое ношение полотенца после душа ослабляет и ломает пряди. Чтобы избежать повреждений, лучше заменить махровое полотенце на ткань из микрофибры, которая более деликатно взаимодействует с волосами.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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