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Быстрые решения для идеального образа перед важным событием

Простые шаги для сияющего образа за два дня до мероприятия
1:15
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы выглядеть лучше за несколько дней до важного мероприятия, можно следовать простому пошаговому плану. Первый шаг — качественный отдых, который поможет восстановить кожу и уменьшить темные круги под глазами. Рекомендуется ложиться спать раньше, принимать расслабляющие ванны, заниматься самомассажем и пить травяной чай. Утро тоже должно быть спокойным, с масками для лица и чашкой кофе в тишине.

Простые шаги для сияющего образа за два дня до мероприятия
Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Второй шаг — наладить питьевой режим: пейте достаточное количество воды, исключите продукты, которые способствуют задержке жидкости, такие как соленое, сладкое и копченое. Включение овощей и фруктов в рацион поможет сделать живот более плоским.

Третий шаг — уход за кожей лица и тела. Сделайте легкий пилинг, используйте увлажняющие маски с витамином С и патчи для снятия отеков. Ночная маска перед мероприятием даст выраженный эффект свежести и сияния кожи. Последний шаг — обновление прически. Посещение парикмахерской, обновление цвета и стрижки придаст образу завершенность, а несмываемые средства сделают волосы блестящими.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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