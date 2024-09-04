Как напитать сухие и повреждённые волосы: сделайте эту маску для волос

Бананы содержат большое количество калия. Калий очень полезен для укрепления корней волос и предотвращения их ломкости. Кроме того, бананы богаты белком и витамином B6, что делает этот фрукт чрезвычайно полезным для ваших волос. Эта маска поможет напитать ваши сухие, поврежденные волосы от корней до кончиков, сделав их гладкими и шелковистыми.
Очистите банан и хорошо разомните его, чтобы получилась однородная паста. Тщательно перемешайте его с яичным белком до получения однородной смеси. Нанесите маску на чистые влажные волосы, оставьте смесь примерно на 1 час и смойте теплой водой. Вы можете использовать эту маску один раз в неделю.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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