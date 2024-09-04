Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибные рецепты для сентябрьского урожая
Китайское пиво ошибочно зарегистрировали как северокорейское
В Курской области полностью стабилизирована линия фронта
Популярными хитами у самых маленьких россиян этим летом стали советские песни
Бананово-белковая маска для повреждённых волос
Команда энтузиастов завершила путешествие по Северному морскому пути на парусной лодке
Как правильно подобрать ошейник для вашего питомца
"Росатом" развивает атомную энергетику на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири
В Пенсильвании сурок случайно забрался в автомат

Мужчины не одобряют: какие элементы макияжа вызывают недовольство

Какие цвета в макияже отпугивают мужчин: откровенные мнения
1:16
Моя семья » Красота и стиль

Макияж — это искусство самовыражения, но некоторые его элементы могут смутить мужчин, хотя они редко скажут об этом прямо. Одним из таких примеров являются яркие тени. Хотя они популярны и в тренде, многие мужчины считают их инфантильными. Особенно настораживают яркие оранжевые или голубые оттенки. Мужчины чаще всего предпочитают более нейтральные и спокойные тона на глазах.

Какие цвета в макияже отпугивают мужчин: откровенные мнения
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Темная помада, как оказалось, вызывает у мужчин смешанные чувства. Алые губы — это классика, которую они обожают, но глубокие вишневые или коричневые оттенки часто вызывают дискомфорт: они думают о том, как помада может испачкать одежду или лицо во время поцелуев.

Накладные ресницы тоже не остаются незамеченными. Если они слишком длинные или "театральные", это выглядит неестественно и отвлекает от общения. Мужчины ценят естественность, и ресницы должны соответствовать общей гармонии образа.

Блеск на лице, как стробинг, часто кажется излишним и напоминает жирную кожу. Здесь важно не переусердствовать с хайлайтером, чтобы не создать эффект лишнего блеска.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Последние материалы
Бананово-белковая маска для повреждённых волос
Команда энтузиастов завершила путешествие по Северному морскому пути на парусной лодке
Как правильно подобрать ошейник для вашего питомца
Что посмотреть туристам в самом древнем государстве Европы
"Росатом" развивает атомную энергетику на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири
В Пенсильвании сурок случайно забрался в автомат
Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных
Красивую любовь чаще всего ищите в романах
Главный диетолог МО посоветовала вырастить в организме полезную микрофлору
Классический лофт для небольшой квартиры: советы дизайнеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.