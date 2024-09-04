Мужчины не одобряют: какие элементы макияжа вызывают недовольство

Какие цвета в макияже отпугивают мужчин: откровенные мнения

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж — это искусство самовыражения, но некоторые его элементы могут смутить мужчин, хотя они редко скажут об этом прямо. Одним из таких примеров являются яркие тени. Хотя они популярны и в тренде, многие мужчины считают их инфантильными. Особенно настораживают яркие оранжевые или голубые оттенки. Мужчины чаще всего предпочитают более нейтральные и спокойные тона на глазах.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Темная помада, как оказалось, вызывает у мужчин смешанные чувства. Алые губы — это классика, которую они обожают, но глубокие вишневые или коричневые оттенки часто вызывают дискомфорт: они думают о том, как помада может испачкать одежду или лицо во время поцелуев.

Накладные ресницы тоже не остаются незамеченными. Если они слишком длинные или "театральные", это выглядит неестественно и отвлекает от общения. Мужчины ценят естественность, и ресницы должны соответствовать общей гармонии образа.

Блеск на лице, как стробинг, часто кажется излишним и напоминает жирную кожу. Здесь важно не переусердствовать с хайлайтером, чтобы не создать эффект лишнего блеска.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.





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