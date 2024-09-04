Как справиться с выпадением волос после родов: советы экспертов

Как правильно ухаживать за волосами после беременности

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Беременность и роды часто истощают организм женщины, что сказывается на состоянии волос. После родов многие сталкиваются с проблемой их истончения или выпадения. В такой ситуации важно снизить нагрузку на волосы: если они длинные, возможно, стоит их укоротить, чтобы избежать выпадения из-за тяжести. Также временно следует отказаться от жестких резинок и заколок.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Питательные средства для волос — еще один важный шаг, но подбирать их стоит только после консультации трихолога, так как неправильное средство может усугубить проблему. Восстановлению волос помогают маски с регенерирующим эффектом, но важно не утяжелять волосы еще больше.

Пилинг для кожи головы также может быть полезным, так как он убирает излишки жира и ороговевшие клетки, открывая поры для лучшего впитывания последующих средств. Однако использовать его стоит только по рекомендации специалиста.

Уточнения

Шевелюра (от фр lang="fr">chevelure — «волосы») — волосы на голове человека, осмысляемые или воспринимаемые зрительно как единый объект в противоположность волосяному покрову тела.





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