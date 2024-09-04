Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему в египетских отелях не подают манго?
"Росатом" построит 2 завода по переработке аккумуляторов и ртути
Какие цвета в макияже отпугивают мужчин: откровенные мнения
Как и зачем белить деревья осенью: рекомендации садоводов
Какие особенности у нового кроссовера FAW Bestune T90
Игрок "Локо" Митай будет играть за "Аль-Иттихад"
В Гарварде выявили два приводящих к инсультам вида ультраобработанных продуктов
Эксперт Андрюшкин: 50 тысяч рублей можно инвестировать в депозит или золото
404 Media нашло доказательства прослушки пользователей смартфонов

Как справиться с выпадением волос после родов: советы экспертов

Как правильно ухаживать за волосами после беременности
1:01
Моя семья » Красота и стиль

Беременность и роды часто истощают организм женщины, что сказывается на состоянии волос. После родов многие сталкиваются с проблемой их истончения или выпадения. В такой ситуации важно снизить нагрузку на волосы: если они длинные, возможно, стоит их укоротить, чтобы избежать выпадения из-за тяжести. Также временно следует отказаться от жестких резинок и заколок.

Как правильно ухаживать за волосами после беременности
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Питательные средства для волос — еще один важный шаг, но подбирать их стоит только после консультации трихолога, так как неправильное средство может усугубить проблему. Восстановлению волос помогают маски с регенерирующим эффектом, но важно не утяжелять волосы еще больше.

Пилинг для кожи головы также может быть полезным, так как он убирает излишки жира и ороговевшие клетки, открывая поры для лучшего впитывания последующих средств. Однако использовать его стоит только по рекомендации специалиста.

Уточнения

Шевелюра (от фр   lang="fr">chevelure — «волосы») — волосы на голове человека, осмысляемые или воспринимаемые зрительно как единый объект в противоположность волосяному покрову тела.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Последние материалы
Историк Митина: российская политика в Афганистане провалилась
Места в самолёте, которые лучше не занимать ни при каких условиях
Детали нового Nissan Patrol 2025 года: интерьер и технологии
Как правильно ухаживать за волосами после беременности
На "Роза Хутор" пройдет масштабный беговой фестиваль Rosa Wild Trail
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Самец дельфина атакует купальщиков в японской префектуре Фукуи
Владимир Сажин о мерах предотвращения ДТП на перекрёстках
FLiRT может обходить иммунную защиту, предупредил врач Роман Иванов
Торговый представитель РФ во Вьетнаме Харинов: "Вьетнам — стабильная страна, поэтому в неё идёт бизнес со всего мира"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.