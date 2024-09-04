Гигиена ногтей без покрытия: как сохранить чистоту и здоровье

Как ухаживать за ногтями после снятия гель-лака: советы экспертов

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за ногтями после снятия гель-лака требует особого внимания, так как ногти становятся ослабленными и более подверженными повреждениям. Одним из главных советов является контроль длины: отращивать длинные ногти в этот период не стоит, лучше держать их короткими, чтобы пластина могла восстановиться. Однако полностью обрезать ноготь до кожи не рекомендуется — нужно оставлять небольшую белую каемку для защиты от инфекций.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiko Giorgadze domenika, CC0

Также важно соблюдать гигиену, регулярно мыть руки с мягким мылом и использовать специальную щеточку для очистки под ногтями. Антисептики на спиртовой основе могут пересушить ноготь, что приведет к еще большим проблемам.

Не менее важен выбор инструментов для обрезки: щипчики лучше использовать для основной работы, а пилочку — лишь для финальной обработки, чтобы не повредить ногтевую пластину и предотвратить расслоение.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях. Маникюр часто совмещается с педикюром, уходом за кожей лица, косметическими и/ или парикмахерскими процедурами (стрижка, окрашивание волос и прочие виды ухода за волосами). Часто под словом «маникюр» понимают внешний вид, обработку только ногтей. Выбор цвета лака для ногтей нередко диктуется модой.



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