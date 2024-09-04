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Борьба с отеками: как простые лайфхаки спасут ваше утро

Как быстро избавиться от утренних отеков лица: проверенные лайфхаки
1:08
Моя семья » Красота и стиль

Утренние отеки лица — это частая проблема, которая может возникнуть из-за соленой пищи, недосыпа или лишней жидкости в организме. Хотя отеки обычно проходят сами по себе через несколько часов, существует несколько простых лайфхаков, которые помогут ускорить этот процесс и выглядеть свежо уже утром. Первая причина отеков — застой лимфы, от которого можно избавиться с помощью движений: включите энергичную музыку, попрыгайте или сделайте растяжку. Также стоит обратить внимание на мышцы шеи, поскольку их спазмы могут препятствовать нормальному оттоку жидкости. Массаж шеи поможет устранить это напряжение. Полезно охладить маски для лица, тоники и кремы, чтобы их воздействие было более эффективным. Холод уменьшает отеки и освежает кожу. Также важно пить воду — это стимулирует обмен веществ и помогает избавиться от лишней жидкости в тканях. Контрастный душ с прохладной водой и энергичным растиранием кожи мочалкой — еще один способ улучшить лимфоток и быстро снять отеки.

Как быстро избавиться от утренних отеков лица: проверенные лайфхаки
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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