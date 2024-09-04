Домашний маникюр: как превратить обычные ногти в шедевр

Лайфхаки для домашнего маникюра: от отбеливания ногтей до защиты кожи

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда не удается попасть на маникюр к мастеру, это не значит, что руки останутся без должного ухода. Множество людей справляются с маникюром дома, и с правильными лайфхаками можно достичь впечатляющих результатов.

Фото: Openverse by Dave Hamster, CC BY 2.0

Один из полезных советов — это отбеливание ногтей с помощью обычной зубной пасты. Нанесите ее на ногти, используя старую зубную щетку, и уже через пару применений желтизна уйдет. Чтобы лак на ногтях выглядел ярче и насыщеннее, можно нанести белый матовый лак в качестве основы перед основным цветом.

Еще один лайфхак — защита кожи вокруг ногтя при нанесении стемпинга. Вместо специального лака можно использовать клей ПВА: он легко снимается и защищает кожу от загрязнений. Тем, кто борется с созданием идеального французского маникюра, пригодится совет скрывать неровности шиммером, который маскирует ошибки и добавляет стильного блеска.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях. Маникюр часто совмещается с педикюром, уходом за кожей лица, косметическими и/ или парикмахерскими процедурами (стрижка, окрашивание волос и прочие виды ухода за волосами). Часто под словом «маникюр» понимают внешний вид, обработку только ногтей. Выбор цвета лака для ногтей нередко диктуется модой.



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