Внимание на упаковку, дефекты и дизайн: раскрываем шесть признаков парфюма-подделки

Шесть признаков поддельного парфюма

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня поддельные духи можно легко встретить на прилавках интернет-магазинов и даже в магазинах с хорошей репутацией.

Фото: flickr.com by markhillary, CC BY 2.0

Вот шесть признаков, по которым можно распознать поддельный парфюм:

Упаковка: некачественный целлофан, неровные швы, серая или жёлтая бумага вместо белой. Целлофан может быть повреждён, иметь заломы или выглядеть неаккуратно. Бумага упаковки может быть низкого качества, с дефектами или несоответствующего цвета. Дизайн: схожесть с дизайном известного бренда, но с небольшими изменениями. Например, могут быть ошибки в названии или использовании логотипа. Также дизайн может быть изменён, чтобы сделать его похожим на оригинал, но с некоторыми отличиями. Серийный номер: несовпадение серийного номера на флаконе и упаковке или его отсутствие. Серийный номер должен быть одинаковым на обоих элементах и соответствовать информации на официальном сайте производителя. Дефекты флакона: повреждения, неровности, разводы на поверхности. Флакон может иметь трещины, сколы, потёртости или другие дефекты, которых не должно быть у оригинального продукта. Цвет жидкости: яркий и насыщенный цвет, нехарактерный для оригинального парфюма. Оригинальный парфюм обычно имеет бледный оттенок, близкий к полупрозрачному. Если цвет жидкости слишком яркий или насыщенный, это может указывать на подделку. "Дешёвое" звучание: фальшивое звучание с первых нот, обусловленное использованием дешёвых ингредиентов. Поддельные духи могут иметь резкий запах, неприятный шлейф или быстро исчезать после нанесения.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях. Изначально понятие «парфюмерия» относилось к веществам, применяемым для благовонного окуривания воздуха, в том числе в религиозных культах (см. фимиам). Под парфюмерией также понимается отрасль производства, основанного на научных знаниях по сочетанию запахов.





Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую. В искусстве — изготовление произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в подражание стилю какой-либо исторической эпохи или какого-либо известного мастера с целью сбыта или образец подобной фабрикации.



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