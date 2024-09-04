Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство США урезает субсидии для Intel
JAHH: новые данные о древнем затмении в Ригведе изменили наше понимание истории
Три способа улучшить классический рецепт оливье
ВОЗ: использование смартфонов не провоцирует рак мозга
Как правильно хранить сушёные грибы
Как собрать урожай моркови, который не потеряет свежесть всю зиму?
Учёные назвали два основных фактора, влияющих на счастье
Российские поезда нового поколения получат систему автопилота
В России запустили ИИ для создания приложений и сайтов

Внимание на упаковку, дефекты и дизайн: раскрываем шесть признаков парфюма-подделки

Шесть признаков поддельного парфюма
1:48
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня поддельные духи можно легко встретить на прилавках интернет-магазинов и даже в магазинах с хорошей репутацией.

Шесть признаков поддельного парфюма
Фото: flickr.com by markhillary, CC BY 2.0

Вот шесть признаков, по которым можно распознать поддельный парфюм:

  1. Упаковка: некачественный целлофан, неровные швы, серая или жёлтая бумага вместо белой. Целлофан может быть повреждён, иметь заломы или выглядеть неаккуратно. Бумага упаковки может быть низкого качества, с дефектами или несоответствующего цвета.
  2. Дизайн: схожесть с дизайном известного бренда, но с небольшими изменениями. Например, могут быть ошибки в названии или использовании логотипа. Также дизайн может быть изменён, чтобы сделать его похожим на оригинал, но с некоторыми отличиями.
  3. Серийный номер: несовпадение серийного номера на флаконе и упаковке или его отсутствие. Серийный номер должен быть одинаковым на обоих элементах и соответствовать информации на официальном сайте производителя.
  4. Дефекты флакона: повреждения, неровности, разводы на поверхности. Флакон может иметь трещины, сколы, потёртости или другие дефекты, которых не должно быть у оригинального продукта.
  5. Цвет жидкости: яркий и насыщенный цвет, нехарактерный для оригинального парфюма. Оригинальный парфюм обычно имеет бледный оттенок, близкий к полупрозрачному. Если цвет жидкости слишком яркий или насыщенный, это может указывать на подделку.
  6. "Дешёвое" звучание: фальшивое звучание с первых нот, обусловленное использованием дешёвых ингредиентов. Поддельные духи могут иметь резкий запах, неприятный шлейф или быстро исчезать после нанесения.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях. Изначально понятие «парфюмерия» относилось к веществам, применяемым для благовонного окуривания воздуха, в том числе в религиозных культах (см. фимиам). Под парфюмерией также понимается отрасль производства, основанного на научных знаниях по сочетанию запахов.
 

Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую. В искусстве — изготовление произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в подражание стилю какой-либо исторической эпохи или какого-либо известного мастера с целью сбыта или образец подобной фабрикации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ
Последние материалы
JAHH: новые данные о древнем затмении в Ригведе изменили наше понимание истории
Шесть признаков поддельного парфюма
Три способа улучшить классический рецепт оливье
ВОЗ: использование смартфонов не провоцирует рак мозга
Как правильно хранить сушёные грибы
Учёные назвали два основных фактора, влияющих на счастье
Как собрать урожай моркови, который не потеряет свежесть всю зиму?
Российские поезда нового поколения получат систему автопилота
Места притяжения туристов в Азии
В России запустили ИИ для создания приложений и сайтов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.