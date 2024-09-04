Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России запустили ИИ для создания приложений и сайтов
ГАИ предупредила водителей об опасности дистанционного запуска мотора
Ханси Флик рассказал, что ждет "Барселону" под его руководством
Как питание может вернуть блеск и силу волосам
Туристам из России порекомендовали быть внимательнее на отдыхе в Турции
Рекомендации по жарке тунца для сочного результата
16-летний парень прошёл курс наркоторговли и вместе с другом стал закладчиком
Надежность Toyota Camry: основные проблемы спустя 10 лет
Россияне всё чаще выбирают ломбарды вместо банковских кредитов

Яркость, блеск и никакой тусклости: как сохранить насыщенность оттенка волос после окрашивания

Как нужно мыть голову после окрашивания волос, чтобы сохранить их яркость?
Моя семья » Красота и стиль

Сразу после окрашивания волосы могут выглядеть яркими и блестящими, но через несколько недель цвет становится менее насыщенным, и волосы начинают выглядеть тусклыми. Ломкость волос может возникнуть из-за неправильной укладки и ежедневного использования утюжков и плоек без специальных защитных средств. Сухие волосы становятся жёсткими и теряют влагу под воздействием внешних факторов, таких как солнце, водопроводная вода и перепады температур.

Как нужно мыть голову после окрашивания волос, чтобы сохранить их яркость?
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Для сохранения роскошного оттенка и блеска окрашенных волос рекомендуется соблюдать следующие правила:

  1. Не мойте голову в течение 48 часов после окрашивания, чтобы пигмент успел закрепиться в стержне волоса.
  2. Ограничьте посещение бассейна, сауны и бани, так как хлорированная вода и высокие температуры могут изменить оттенок окрашенных волос.
  3. Старайтесь мыть голову реже, например, 1-3 раза в неделю, используя деликатные средства для очищения и увлажняющие, питательные и восстанавливающие продукты.
  4. Обратите внимание на температуру воды: слишком горячая вода сушит волосы и вымывает цвет.
  5. Выбирайте шампуни и другие средства для ухода, предназначенные для окрашенных волос, которые содержат специальные ухаживающие компоненты и более щадящие поверхностно-активные вещества.
  6. Используйте восстанавливающие маски для повреждённых и окрашенных волос, такие как Color Revive Mask или Keratin Repair Shampoo, регулярно, для глубокого восстановления и питания волос.
  7. Обеспечьте волосам защиту от солнца и высоких температур с помощью специальных термозащитных средств.
  8. Тонируйте волосы каждые 3-5 недель после окрашивания, чтобы сохранить желаемый оттенок и предотвратить потускнение цвета.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. Окрашивают волосы с целью скрыть седину, изменить естественный цвет волос (осветление или затемнение), освежить прическу, придать ей граней и визуальный объём, для смены имиджа и т. д.

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ. Компонент, содержащийся в наибольшем количестве, — вода, затем следуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Также используются в составе консерванты, ароматизаторы, неорганические соли — хлорид натрия или другие, для поддержания желаемой вязкости. В состав современных шампуней часто входят природные масла, витамины или другие компоненты, которые, по утверждению производителей, способствуют укреплению волос или представляют какую-либо пользу для потребителей. Тем не менее, экспериментальных подтверждений этому не существует.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ
Последние материалы
Рекомендации по жарке тунца для сочного результата
16-летний парень прошёл курс наркоторговли и вместе с другом стал закладчиком
Надежность Toyota Camry: основные проблемы спустя 10 лет
Россияне всё чаще выбирают ломбарды вместо банковских кредитов
Nature Electronics: система автоматического мониторинга здоровья создана на кончиках ваших пальцев
Ремонтник-профессионал рассказал о недобросовестных сантехниках
Туристы жалуются на резкое повышение цен на турецких курортах
ГАИ разъяснила, когда водителям категорически запрещено включать дальний свет фар
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России
Все плюсы курортов Балтики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.