Яркость, блеск и никакой тусклости: как сохранить насыщенность оттенка волос после окрашивания

Как нужно мыть голову после окрашивания волос, чтобы сохранить их яркость?

Сразу после окрашивания волосы могут выглядеть яркими и блестящими, но через несколько недель цвет становится менее насыщенным, и волосы начинают выглядеть тусклыми. Ломкость волос может возникнуть из-за неправильной укладки и ежедневного использования утюжков и плоек без специальных защитных средств. Сухие волосы становятся жёсткими и теряют влагу под воздействием внешних факторов, таких как солнце, водопроводная вода и перепады температур.

Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Для сохранения роскошного оттенка и блеска окрашенных волос рекомендуется соблюдать следующие правила:

Не мойте голову в течение 48 часов после окрашивания, чтобы пигмент успел закрепиться в стержне волоса. Ограничьте посещение бассейна, сауны и бани, так как хлорированная вода и высокие температуры могут изменить оттенок окрашенных волос. Старайтесь мыть голову реже, например, 1-3 раза в неделю, используя деликатные средства для очищения и увлажняющие, питательные и восстанавливающие продукты. Обратите внимание на температуру воды: слишком горячая вода сушит волосы и вымывает цвет. Выбирайте шампуни и другие средства для ухода, предназначенные для окрашенных волос, которые содержат специальные ухаживающие компоненты и более щадящие поверхностно-активные вещества. Используйте восстанавливающие маски для повреждённых и окрашенных волос, такие как Color Revive Mask или Keratin Repair Shampoo, регулярно, для глубокого восстановления и питания волос. Обеспечьте волосам защиту от солнца и высоких температур с помощью специальных термозащитных средств. Тонируйте волосы каждые 3-5 недель после окрашивания, чтобы сохранить желаемый оттенок и предотвратить потускнение цвета.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. Окрашивают волосы с целью скрыть седину, изменить естественный цвет волос (осветление или затемнение), освежить прическу, придать ей граней и визуальный объём, для смены имиджа и т. д.



Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ. Компонент, содержащийся в наибольшем количестве, — вода, затем следуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Также используются в составе консерванты, ароматизаторы, неорганические соли — хлорид натрия или другие, для поддержания желаемой вязкости. В состав современных шампуней часто входят природные масла, витамины или другие компоненты, которые, по утверждению производителей, способствуют укреплению волос или представляют какую-либо пользу для потребителей. Тем не менее, экспериментальных подтверждений этому не существует.



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