Яркость, блеск и никакой тусклости: как сохранить насыщенность оттенка волос после окрашивания

Сразу после окрашивания волосы могут выглядеть яркими и блестящими, но через несколько недель цвет становится менее насыщенным, и волосы начинают выглядеть тусклыми. Ломкость волос может возникнуть из-за неправильной укладки и ежедневного использования утюжков и плоек без специальных защитных средств. Сухие волосы становятся жёсткими и теряют влагу под воздействием внешних факторов, таких как солнце, водопроводная вода и перепады температур.
Для сохранения роскошного оттенка и блеска окрашенных волос рекомендуется соблюдать следующие правила:
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. Окрашивают волосы с целью скрыть седину, изменить естественный цвет волос (осветление или затемнение), освежить прическу, придать ей граней и визуальный объём, для смены имиджа и т. д.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ. Компонент, содержащийся в наибольшем количестве, — вода, затем следуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Также используются в составе консерванты, ароматизаторы, неорганические соли — хлорид натрия или другие, для поддержания желаемой вязкости. В состав современных шампуней часто входят природные масла, витамины или другие компоненты, которые, по утверждению производителей, способствуют укреплению волос или представляют какую-либо пользу для потребителей. Тем не менее, экспериментальных подтверждений этому не существует.
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