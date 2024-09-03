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Как сохранить густоту бровей: советы трихолога

Ухудшение состояния бровей: что делать и как избежать
1:28
Моя семья » Красота и стиль

Широкие и красивые брови стали символом ухоженного лица, но не все знают, что со временем и при определенных условиях они могут начать редеть и выпадать. Одной из главных причин является старение организма, которое сопровождается потерей полезных веществ. Это неизбежный процесс, который начинается у каждого по-разному, в зависимости от наследственности. Полина Волковицкая, трихолог, советует не забывать о качественном уходе за бровями, включая питание и увлажнение кожи.

Ухудшение состояния бровей: что делать и как избежать
Фото: commons.wikimedia.org by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Другой фактор, влияющий на здоровье бровей, — кожные заболевания, такие как экзема и псориаз. Эти болезни вызывают зуд, и люди могут случайно повредить свои брови, расчесывая пораженные участки. Самолечение в таких случаях не рекомендуется; важно регулярно консультироваться с дерматологом.

Частая коррекция бровей у броу-мастера также может негативно сказаться на состоянии волосков. Слишком частые процедуры могут ослабить волосяные фолликулы, что приведет к постепенному истончению и выпадению бровей.

Наконец, стресс — мощный враг здоровья волос, включая брови. Одна сильная психологическая травма или переживание могут запустить процессы выпадения волос, в том числе и в области бровей. Поэтому важно не только физически, но и психологически заботиться о себе.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.[уточнить] Оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей.
Брови являются средством коммуникации, с их помощью мимически выражаются такие эмоции, как удивление, испуг, недовольство и прочее.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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