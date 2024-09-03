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Ошибки при бритье зоны бикини: как их избежать

Как добиться идеальной гладкости зоны бикини без раздражений
1:49
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Тема бритья зоны бикини актуальна для многих, ведь важно поддерживать гладкость кожи и избегать раздражений, особенно перед важными событиями. Основная сложность заключается в том, чтобы правильно удалить волосы, не оставив "пеньков" и не спровоцировав воспаления. Волосы в этой области отличаются своей структурой — они вьющиеся и могут расти в разных направлениях, а кожа здесь особенно тонкая и чувствительная. Поэтому нужно подойти к процессу с осторожностью.

Как добиться идеальной гладкости зоны бикини без раздражений
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Начинать следует с выбора правильной бритвы. Для зоны бикини достаточно станка с 3-5 лезвиями, желательно с плавающей головкой, чтобы повторять контуры тела и избежать порезов. Лезвие должно быть острым, поэтому одноразовые бритвы лучше выбрасывать после первого использования, а кассеты менять регулярно.

Если волосы слишком длинные, их стоит сначала подстричь ножницами, чтобы уменьшить риск врастания и облегчить процесс бритья. Перед бритьем кожу рекомендуется распарить, приняв ванну и обработав зону скрабом, чтобы размягчить волосы и убрать ороговевшие клетки.

Для бритья важно использовать специальные средства, предназначенные для женщин. Это могут быть гели, пенки или масла с мягкими составами без спирта и ментола. Брить кожу лучше всего по схеме: сначала по направлению роста волос, а затем против, при этом не надавливая на бритву.

После бритья обязательно увлажните кожу кремом с пантенолом, чтобы снять раздражение и ускорить заживление. Регулярный пилинг также помогает предотвратить врастание волос, но делать его следует не сразу после бритья, а спустя несколько дней.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
Существуют 4 вида эксфолиации (пилинга): механический, химический, ферментный и аппаратный.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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