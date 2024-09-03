Простые секреты для блестящих волос: что действительно работает

Как сделать волосы гладкими без вреда: советы трихологов

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ухоженные, гладкие и блестящие волосы всегда остаются в моде, несмотря на меняющиеся тенденции в прическах. Однако, для достижения этого эффекта совсем не обязательно прибегать к ламинированию, которое трихологи считают не самым полезным для здоровья волос. Существуют другие, более бережные способы ухода за локонами, которые помогут сохранить их красоту и здоровье.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Во-первых, откажитесь от использования махровых полотенец, особенно пушистых, так как они травмируют волосы, делая их более ломкими и склонными к пушению. Вместо этого используйте обычную хлопковую футболку или вафельное полотенце, чтобы аккуратно промокнуть волосы после мытья, не нарушая их структуру.

Во-вторых, не нужно выбирать между маской и кондиционером — трихологи рекомендуют использовать оба средства. Маска питает волосы, насыщая их полезными веществами, а кондиционер удерживает влагу, создавая защитную пленку, которая придаст прядям дополнительный блеск.

Еще одна полезная привычка — вечернее расчесывание волос с использованием растительных масел. Несколько капель масла на щетке помогут расслабиться перед сном, а также улучшат состояние волос, делая их более здоровыми и сияющими. Для сухих волос подойдут масла розмарина, шиповника и иланг-иланга, а для жирных — цитрусовые масла.

Очень важно правильно выбирать расческу. Избегайте расчесок с металлическими зубчиками, которые могут повредить волосы. Лучше отдайте предпочтение деревянным или силиконовым щеткам, которые аккуратно распутывают волосы, не травмируя их.

Наконец, защита волос от воздействия высоких температур и холода является обязательной. Перед укладкой с использованием фена или утюжка всегда применяйте термозащитные средства, а в холодное время года носите шапку, чтобы предотвратить переохлаждение и сохранить здоровье волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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