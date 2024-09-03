Матовая помада: как не ошибиться с выбором для идеального макияжа

Опасные ошибки с матовой помадой: что нужно знать

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Матовая помада — популярное косметическое средство, однако ее использование требует особого внимания к состоянию кожи губ и особенностям их формы. Во-первых, сухие губы, склонные к шелушению, плохо сочетаются с матовыми текстурами. Матовая помада подчеркнет все недостатки, такие как морщинки, трещины и асимметрию. Если ваши губы быстро теряют влагу или вы не можете их увлажнять по определенным причинам, например, из-за приема медикаментов, лучше временно отказаться от матовой помады в пользу более мягких текстур, таких как сатиновый финиш или блеск.

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Во-вторых, использование матовой помады на тонких губах может визуально уменьшить их объем, особенно если оттенок темный. Темные матовые оттенки не только сделают губы еще тоньше, но и могут прибавить возраст. Поэтому тем, у кого тонкие губы, рекомендуется выбирать светлые или средне-тоновые оттенки, чтобы избежать нежелательного эффекта.

Третья проблема касается обладательниц слишком объемных губ. Матовая помада делает акцент на губах, что может выглядеть чрезмерно, особенно в дневное время. Для таких случаев визажисты советуют использовать сатиновую или глянцевую текстуру, чтобы сохранить баланс и естественность макияжа.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

Слово «помада» имеет романские корни (от лат. pomum — яблоко): в Древнем Риме «помадой» называлась лечебная мазь, изготовляемая из мякоти яблок и жира. В русский язык слово помада пришло в XVII веке из французского (фр. pommade) или немецкого языка (нем. Pomade). Первоначально русское слово «помада» означало лекарство, однако, к XIX веку под этим словом стали понимать средство декоративной косметики. Помадой в XIX — начале XX века называли средство в форме мази для ухода за волосами, которое придавало им блеск и делало причёску более устойчивой. Основным ингредиентом при изготовлении помады был жир, получаемый из свиного, бычьего или иного сала, с добавлением ароматических веществ.



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