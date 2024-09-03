Как избежать лишних килограммов после отдыха: простые шаги

Как избавиться от лишнего веса после отпуска без стресса

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отпуск — время для расслабления и наслаждения, но часто он оборачивается прибавкой в весе. Не стоит винить себя за это: отдых важен для психики и организма. Постоянное самообвинение только увеличит стресс, а стресс, в свою очередь, замедляет процесс похудения. Не стоит стремиться сбросить все набранные килограммы сразу, прибегая к жестким диетам. Тело за время отпуска привыкло к повышенному количеству калорий, и резкий переход к строгим ограничениям может привести к срыву.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Лучший способ вернуться к прежним формам — постепенный и планомерный. Начните с плавной корректировки рациона, не исключая полностью любимые вкусняшки. Частое питание небольшими порциями, около 5-6 раз в день, поможет избежать чувства голода и ускорить метаболизм.

Важно также пить больше воды, ведь избыточный вес после отпуска часто связан с задержкой жидкости. Добавление физической активности, даже в виде коротких прогулок или легких упражнений, поможет быстрее вернуться в форму.

И не забывайте высыпаться: полноценный сон способствует восстановлению организма и улучшению общего состояния.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.



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