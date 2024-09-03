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Ежедневное мытьё головы: как избавиться от рутины

Как сократить частоту мытья головы: советы стилистов
1:25
Моя семья » Красота и стиль

Для многих женщин ежедневное мытье головы становится настоящей рутиной, которая отнимает драгоценное утреннее время. Однако, существует несколько эффективных способов сократить частоту этой процедуры и при этом сохранить волосы чистыми и ухоженными. Один из таких методов — постепенное увеличение интервалов между мытьем головы. Со временем кожа головы привыкает к новому ритму, и необходимость в частом мытье снижается. Важное условие — избегать частого касания волос в течение дня, чтобы не провоцировать их загрязнение.

Как сократить частоту мытья головы: советы стилистов
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Еще один полезный лайфхак — пилинг кожи головы. Эта процедура помогает глубоко очистить кожу, удаляя ороговевшие частички и улучшая состояние волос. Для этого можно использовать энзимную пудру, которую наносят на сухую кожу перед мытьем. Однако, важно не увлекаться пилингом, чтобы не пересушить кожу.

Если вы активно используете стайлинговые средства, такие как гели или пенки, будьте готовы к тому, что частота мытья головы может не сократиться. Эти средства создают на волосах пленку, которая требует более частого и тщательного очищения. В таких случаях можно использовать шампуни глубокой очистки, но важно не переусердствовать, чтобы не повредить волосы.

Уточнения

Шевелюра (от фр   lang="fr">chevelure — «волосы») — волосы на голове человека, осмысляемые или воспринимаемые зрительно как единый объект в противоположность волосяному покрову тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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