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Как не допустить ошибок в маникюре в возрасте после 50

Элегантный маникюр: чего стоит избегать дамам за 50
Моя семья » Красота и стиль

Элегантный возраст требует особого внимания к внешнему виду и стилю, особенно это касается маникюра. Женщинам старше 50 лет стоит внимательно подбирать дизайн ногтей, чтобы избежать эффектов, которые могут визуально добавить возраст. Например, слишком длинные ногти или популярные формы, такие как "балерина" и стилеты, лучше оставить молодым девушкам, так как они акцентируют внимание на недостатках кожи и делают руки менее элегантными.

Элегантный маникюр: чего стоит избегать дамам за 50
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Черный лак, хотя и считается классикой, после 50 лет делает руки грубыми и подчеркивает морщины. Яркий градиент, который хорошо смотрится на молодых руках, также может сыграть злую шутку, если использовать слишком контрастные цвета. Перламутр, несмотря на свою популярность в прошлом, теперь ассоциируется с устаревшими образами и дешевизной, поэтому лучше выбрать более современные и деликатные втирки. Золотые элементы и украшения, такие как фольга или узоры, тоже могут подчеркнуть возраст и выглядеть старомодно, что нежелательно для женщин элегантного возраста.

И наконец, сложные рисунки на ногтях, такие как новогодние олени или цветы, не соответствуют современным представлениям о стиле и лучше заменить их минималистичными и универсальными дизайнами.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях.

Бальзаковский возраст

  • Бальзаковский возраст — выражение, ставшее общеупотребительным после появления романа «Тридцатилетняя женщина» французского писателя Оноре де Бальзака. Героиня этого романа, виконтесса д’Эглемон, отличалась независимостью, самостоятельностью суждений и свободой в проявлении своих чувств.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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