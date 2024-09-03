Спокойствие и нежная кожа: как сделать ванну с розовым молоком

Затем насыпьте гималайскую розовую соль и пищевую соду.
Добавьте свежие или сушеные лепестки роз с несколькими каплями эфирного масла.
Все хорошо перемешайте и плотно накройте крышкой.
Налейте несколько мерных ложек молочной смеси в ванну, наполненную теплой водой. Потратьте минимум 30 минут на то, чтобы погрузиться в нее, почитать книгу и немного замедлиться.
Уточнения
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности.
Розовая гималайская соль — каменная соль (галит) из месторождения в области Пенджаб в Пакистане. Её добывают в соляной шахте в Хевре, которая расположена в предгорье Соляного хребта на Индо-Гангской равнине. Шахта находится на расстоянии 310 км от Гималаев, 260 км от Лахора и 300 км от Амритсара.
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