Спокойствие и нежная кожа: как сделать ванну с розовым молоком

Рецепт ванны с розовым молоком

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что вам понадобится

2 столовые ложки сухого молока;

3 столовые ложки овсяных хлопьев;

2 столовые ложки гималайской розовой соли;

1 столовая ложка соды;

от 10 до 15 лепестков роз;

2 столовые ложки меда;

от 4 до 5 капель эфирного масла по вашему выбору.

Этапы приготовления ванны с розовым молоком

Возьмите стеклянную банку. Соедините сухое молоко и молотую овсянку. Затем насыпьте гималайскую розовую соль и пищевую соду. Добавьте свежие или сушеные лепестки роз с несколькими каплями эфирного масла. Все хорошо перемешайте и плотно накройте крышкой. Налейте несколько мерных ложек молочной смеси в ванну, наполненную теплой водой. Потратьте минимум 30 минут на то, чтобы погрузиться в нее, почитать книгу и немного замедлиться.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности.





Розовая гималайская соль — каменная соль (галит) из месторождения в области Пенджаб в Пакистане. Её добывают в соляной шахте в Хевре, которая расположена в предгорье Соляного хребта на Индо-Гангской равнине. Шахта находится на расстоянии 310 км от Гималаев, 260 км от Лахора и 300 км от Амритсара.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.