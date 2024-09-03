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Спокойствие и нежная кожа: как сделать ванну с розовым молоком

Рецепт ванны с розовым молоком
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Моя семья » Красота и стиль

Что вам понадобится

  • 2 столовые ложки сухого молока;
  • 3 столовые ложки овсяных хлопьев;
  • 2 столовые ложки гималайской розовой соли;
  • 1 столовая ложка соды;
  • от 10 до 15 лепестков роз;
  • 2 столовые ложки меда;
  • от 4 до 5 капель эфирного масла по вашему выбору.

Этапы приготовления ванны с розовым молоком

  1. Возьмите стеклянную банку.
  2. Соедините сухое молоко и молотую овсянку.
  3. Затем насыпьте гималайскую розовую соль и пищевую соду.
  4. Добавьте свежие или сушеные лепестки роз с несколькими каплями эфирного масла.
  5. Все хорошо перемешайте и плотно накройте крышкой.
  6. Налейте несколько мерных ложек молочной смеси в ванну, наполненную теплой водой. Потратьте минимум 30 минут на то, чтобы погрузиться в нее, почитать книгу и немного замедлиться.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности.
 

Розовая гималайская соль — каменная соль (галит) из месторождения в области Пенджаб в Пакистане. Её добывают в соляной шахте в Хевре, которая расположена в предгорье Соляного хребта на Индо-Гангской равнине. Шахта находится на расстоянии 310 км от Гималаев, 260 км от Лахора и 300 км от Амритсара.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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