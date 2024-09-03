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От белой до чёрной: какой вид глины выбрать для решения конкретных проблем кожи лица?

Обзор глиняных масок: свойства и преимущества разных видов
2:36
Моя семья » Красота и стиль

Глиняные маски для лица пользуются огромной популярностью благодаря своим уникальным свойствам и способности решать множество проблем с кожей. Существует несколько видов глины, каждая из которых обладает своими особыми качествами. Важно знать, какая глина подходит для вашей кожи и с какими проблемами она поможет справиться.

Обзор глиняных масок: свойства и преимущества разных видов
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

1. Белая глина

Белая глина, также известная как каолин, — мягкий и нежный вид глины, подходящий для всех типов кожи, включая чувствительную. Она эффективно очищает поры, поглощает излишки кожного сала и придаёт лицу свежий и здоровый вид. Белая глина особенно полезна для борьбы с тусклым цветом лица и улучшения текстуры кожи.

2. Зелёная глина

Зелёная глина — это мощное средство для очищения и детоксикации. Её особенно рекомендуется использовать для жирной и комбинированной кожи, склонной к воспалениям и акне. Зелёная глина глубоко очищает поры, удаляет загрязнения и токсины, а также помогает уменьшить жирный блеск. Она также обладает противовоспалительными свойствами, что делает её идеальной для борьбы с высыпаниями.

3. Розовая глина

Розовая глина представляет собой смесь белой и красной глины и идеально подходит для сухой и чувствительной кожи. Она мягко очищает и успокаивает дерму, улучшает её тонус и текстуру. Розовая глина помогает увлажнить кожу, снять раздражение и покраснения, а также улучшить циркуляцию крови.

4. Чёрная глина

Чёрная глина обладает сильными абсорбирующими и регенерирующими свойствами. Она подходит для всех типов кожи, но особенно полезна для жирной и проблемной. Чёрная глина эффективно очищает поры, устраняет чёрные точки и борется с акне, придавая лицу свежий и матовый вид.

5. Голубая глина

Голубая глина — это натуральный антисептик и прекрасное средство для подтяжки лица. Она помогает улучшить эластичность кожи, осветлить пигментные пятна и избавиться от мелких морщин. Голубая глина также способствует улучшению кровообращения и укреплению кожного барьера, что делает её отличным выбором для зрелой кожи.

Использование глиняных масок с учётом типа вашей кожи и конкретных проблем позволит достичь наилучших результатов в уходе за лицом.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Каоли́н — глина белого цвета, она же белая глина

Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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