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Как получить безупречную кожу: в этом вам поможет свекольный ночной крем

Рецепт свекольного ночного крема для безупречной кожи
1:29
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Что для этого нужно

  1. Свекольный сок: 6 ст. л.
  2. Свекольная паста: 1/2 ст. л.
  3. Гель алоэ вера: 2-3 ст. л. 
  4. Миндальное масло: 2-4 капли.
  5. Капсула витамина Е: 1 (по желанию).
  6. Глицерин: 1/2 ст. л. (по желанию).

Этапы приготовления свекольного ночного крема

1. Возьмите свеклу и перебейте ее в блендере, чтобы получилась однородная паста. Слейте сок в другую емкость.

Рецепт свекольного ночного крема для безупречной кожи
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

2. Добавьте 1/2 ст. л. пасты в миску с 6 ст. л. свекольного сока.

3. Добавьте в него 2-3 ст. л. геля алоэ вера.

4. Добавьте 2-4 капли миндального масла.

5. Если у вас обезвоженная кожа, используйте капсулу с витамином Е или пропустите этот шаг. Вы также можете использовать 1/2 столовую ложку глицерина, если это необходимо.

6. Хорошенько перемешайте смесь и накройте крышкой. Если смесь станет немного жидкой, вы можете оставить ее в таком виде или использовать больше геля алоэ вера.

7. Храните крем в холодильнике. Увидеть густую консистенцию можно уже через несколько часов или через сутки. Теперь паста будет выглядеть как крем на гелевой основе.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.
 

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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