Секреты молодости: лучшие стрижки для зрелых дам

Омоложение на 10 лет: выбери правильную стрижку

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для тех, кто ищет способы омолодить свой внешний вид, не прибегая к радикальным методам вроде инъекций или пластической хирургии, существует отличная альтернатива — правильная стрижка и уход за кожей. В статье рассматриваются четыре стрижки, которые помогут визуально сбросить до 10 лет и подчеркнуть лучшие черты лица.

Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM

Одна из таких стрижек — "драпированные слои", вариация знаменитой стрижки "Рейчел", которая позволяет скрыть брыли и подчеркнуть глаза за счет челки. Перевернутый боб, популяризированный Викторией Бекхэм, возвращается в моду, предлагая объемный затылок и удлиненные пряди, что придает прическе объем и помогает маскировать возрастные изменения. Стрижка "шегги", с ее легкой небрежностью и подвижностью, также визуально омолаживает, придавая объем и скрывая недостатки лица. Короткая стрижка "пикси" известна своим омолаживающим эффектом, и стилисты рекомендуют ее зрелым женщинам. Вариации этой стрижки позволяют не только скрыть морщины, но и создать стильный и модный образ.

Все эти стрижки легко укладываются и могут быть адаптированы под различные типы лица и пожелания клиенток.

Уточнения

Же́нщина — человек женского пола. Слово «женщина» обычно обозначает взрослого человека, а для обозначения ребёнка или подростка используются слова «девочка» и «девушка». В некоторых случаях слово «женщина» используется вне зависимости от возраста, например в выражении «права женщин». Слово «женщина» также может обозначать гендерную идентичность, а не пол человека.



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