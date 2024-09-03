Забудьте о консилерах: боремся с пигментацией правильно

Секрет естественной красоты: уход за кожей без декоративной косметики

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Добиться идеального тона кожи можно не только с помощью декоративной косметики, но и благодаря правильному уходу. Косметолог Виктория Акопян делится советами, как добиться ухоженного внешнего вида без пудры и тонального крема.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Один из главных элементов ухода — это использование средств с витамином С, который помогает выровнять тон кожи и справиться с пигментацией, особенно в области вокруг глаз. Увлажнение также играет ключевую роль, независимо от типа кожи. Поддержание увлажнения с помощью некомедогенных средств предотвращает появление сухости и шелушений.

Кроме того, правильный уход за бровями избавляет от необходимости постоянно корректировать их внешний вид. Виктория рекомендует использовать никотиновую кислоту для ускорения роста волосков, что позволит быстро отрастить густые и красивые брови. В результате, ухоженные брови и ровный тон кожи позволят вам выглядеть свежо и естественно без использования декоративной косметики.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.



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