Как сделать макияж глаз безупречным: советы экспертов

Как избежать скатывания теней: простые шаги

0:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Избежать неряшливого макияжа глаз можно, если учитывать несколько важных моментов. Во-первых, правильная растушёвка теней — залог успеха. Начинайте с внешнего уголка глаза, чтобы избежать грязных переходов. Практика и терпение помогут достичь идеальных градиентов.

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Во-вторых, не забывайте маскировать тёмные круги под глазами. Без корректора они могут сделать макияж неопрятным. В-третьих, используйте праймер. Он обеспечит стойкость теней и предотвратит их скатывание, особенно на жирной коже.

Эти простые шаги помогут сохранить макияж свежим и привлекательным на протяжении всего дня.

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.

Тени для век являются универсальным средством, и могут применяться в макияже не только глаз. В зависимости от текстуры, их используют для боди-арта, грима или творческого макияжа. Тени, как правило, безопасны для нанесения и длительного ношения на коже. Они не ограничивают выделение кожного сала и доступ воздуха.



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