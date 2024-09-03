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Как сделать макияж глаз безупречным: советы экспертов

Как избежать скатывания теней: простые шаги
0:42
Моя семья » Красота и стиль

Избежать неряшливого макияжа глаз можно, если учитывать несколько важных моментов. Во-первых, правильная растушёвка теней — залог успеха. Начинайте с внешнего уголка глаза, чтобы избежать грязных переходов. Практика и терпение помогут достичь идеальных градиентов.

Как избежать скатывания теней: простые шаги
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-вторых, не забывайте маскировать тёмные круги под глазами. Без корректора они могут сделать макияж неопрятным. В-третьих, используйте праймер. Он обеспечит стойкость теней и предотвратит их скатывание, особенно на жирной коже.

Эти простые шаги помогут сохранить макияж свежим и привлекательным на протяжении всего дня.

 

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
Тени для век являются универсальным средством, и могут применяться в макияже не только глаз. В зависимости от текстуры, их используют для боди-арта, грима или творческого макияжа. Тени, как правило, безопасны для нанесения и длительного ношения на коже. Они не ограничивают выделение кожного сала и доступ воздуха.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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