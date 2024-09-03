Как выбрать идеальный уход для вашей кожи

Уход за кожей: советы, которые работают

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Состояние кожи варьируется от сухой до жирной, и правильный уход зависит от её текущих потребностей. Жирная кожа обычно блестит в Т-зоне, поэтому важно использовать продукты, которые контролируют работу сальных желез и увлажняют. Очищение должно быть регулярным, с применением пенок и гелей с зеленым чаем и цинком, а также кислотных средств несколько раз в неделю. Дневной уход включает увлажняющую сыворотку и матирующий крем, а вечерний — более интенсивные средства с витамином С.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Сухая кожа нуждается в мягком очищении и питательных средствах с маслами и витамином Е. Комбинированная кожа сочетает в себе проблемы обоих типов, требуя особого подхода: очищающие пенки с мятой и цинком, увлажняющие сыворотки и кремы с пантенолом и маслом чайного дерева.

Главное — учитывать специфические особенности кожи и подбирать средства, которые обеспечат баланс и здоровье.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.





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