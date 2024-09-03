Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
«Врата ада» в Туркменистане: История огненного кратера в Каракумах и его будущее
Трансформируй тело: простые упражнения в постели для фигуры
Эти ошибки в интерьере могут испортить впечатление о вашем доме
Пошаговый рецепт воздушного кекса с чёрной смородиной
Турецкий курорт превратился в ад для туристов из Сибири
Вот почему цветы могут не цвести: описаны распространённые причины
Акне у кошек: причины, симптомы и лечение
Ферстаппен: перед Баку нужно, по сути, изменить всю машину
Тихие города с большой историей: путешествие по самым очаровательным местам России

Как выбрать идеальный уход для вашей кожи

Уход за кожей: советы, которые работают
1:04
Моя семья » Красота и стиль

Состояние кожи варьируется от сухой до жирной, и правильный уход зависит от её текущих потребностей. Жирная кожа обычно блестит в Т-зоне, поэтому важно использовать продукты, которые контролируют работу сальных желез и увлажняют. Очищение должно быть регулярным, с применением пенок и гелей с зеленым чаем и цинком, а также кислотных средств несколько раз в неделю. Дневной уход включает увлажняющую сыворотку и матирующий крем, а вечерний — более интенсивные средства с витамином С.

Уход за кожей: советы, которые работают
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Сухая кожа нуждается в мягком очищении и питательных средствах с маслами и витамином Е. Комбинированная кожа сочетает в себе проблемы обоих типов, требуя особого подхода: очищающие пенки с мятой и цинком, увлажняющие сыворотки и кремы с пантенолом и маслом чайного дерева.

Главное — учитывать специфические особенности кожи и подбирать средства, которые обеспечат баланс и здоровье.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Сводка с фронта: в Харькове прилетело по наёмникам США, Польши и ФРГ, за август ВСУ потеряли 68 тысяч боевиков
Сводка с фронта: в Харькове прилетело по наёмникам США, Польши и ФРГ, за август ВСУ потеряли 68 тысяч боевиков
Последние материалы
Российский Су-35 в воздушной дуэли уничтожил украинский МиГ-29
Трансформируй тело: простые упражнения в постели для фигуры
Эти ошибки в интерьере могут испортить впечатление о вашем доме
Пошаговый рецепт воздушного кекса с чёрной смородиной
Турецкий курорт превратился в ад для туристов из Сибири
Вот почему цветы могут не цвести: описаны распространённые причины
Акне у кошек: причины, симптомы и лечение
Ферстаппен: перед Баку нужно, по сути, изменить всю машину
Тихие города с большой историей: путешествие по самым очаровательным местам России
Toyota может потерять доступ к редкоземельным элементам из Китая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.