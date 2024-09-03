Фитнес на каждый день: как привести себя в форму, не выходя из спальни

Трансформируй тело: простые упражнения в постели для фигуры

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие из нас откладывают похудение, ссылаясь на нехватку времени, но фитнес-гуру Александра Сиваева предлагает эффективные и простые упражнения, которые можно выполнять прямо в постели. Первое упражнение — скручивания. Лежа на спине, сгибая ноги в коленях и соединяя руки за головой, необходимо поднимать корпус и тянуть локоть к противоположному колену. Это упражнение помогает корректировать талию и нужно выполнять минимум три раза на каждую сторону. Следующее — шаги в воздухе, которое помогает подтянуть мышцы бедер и икр. Для этого вы поднимаете одну ногу, а затем опускаете ее, имитируя ходьбу, повторяя не менее десяти раз.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, CC BY-SA 2.0

Третье упражнение, названное "волны", нацелено на пресс и легкие. Лежа на спине с согнутыми коленями, одной рукой держите живот, другой — грудь, и выполняйте дыхательные волны, делая семь повторений. Наконец, для избавления от "галифе" отлично подойдет упражнение "ноги вверх на боку". Лежа на боку и подтянув одну ногу вперед, можно использовать резинку для дополнительной нагрузки. Все эти упражнения помогут поддерживать форму и улучшать самочувствие прямо из кровати, что особенно актуально для занятых людей.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.



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