Новейшие процедуры для борьбы с мимическими морщинами лица

Мимические морщины: какие процедуры помогут справиться

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Морщины между бровями и на лбу появляются значительно раньше, чем в других зонах, из-за активной мимики, связанной с выражением эмоций. По словам врача-дерматокосметолога Розы Герлиани, существует множество эффективных процедур, направленных на сохранение молодости кожи в этих областях.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

Одним из наиболее популярных методов является ботокс — инъекции, которые блокируют мимическую активность мышц, обеспечивая коррекцию мимических морщин как у молодых, так и у более зрелых пациентов. Кроме ботокса, эффективным вариантом является контурная пластика с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которая особенно полезна для выраженных складок. Прежде чем введение препарата, проблемные области обычно обрабатываются анестезией для минимизации дискомфорта.

Другой метод, нитевой лифтинг мезонитями, чаще всего рекомендуется пациентам старшего возраста. Эта процедура индивидуально подбирается для каждого, в зависимости от выраженности проблемы, и может комбинироваться с ботулинотерапией и контурной пластикой для достижения наилучших результатов. Эффективность всех этих процедур позволяет значительно улучшить состояние кожи и вернуть ей молодость, что важно для многих женщин.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Эластичность коже придают волокна коллагена, а упругость — волокна эластина.



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