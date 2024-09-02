Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава "Циан.Аналитики" исключил падение цен на жильё, несмотря на обвал спроса
Родители используют четверговую соль, чтобы оградить от бед и сглаза своего ребёнка
Трихолог Андреанова: неправильное питание и стресс могут вызвать выпадение волос
Лавров: Киев сорвал восстановление зерновой сделки
Спасатели эвакуировали туристов, которые застряли на "Орлиных скалах"
Польза имбиря в блюдах: как и почему его добавлять
Готовим тыкву с мясом в духовке
Путин заявил о стремительном росте внутреннего туризма в России
The Astrophysical Journal: опровергнута теория о ранней аномалии галактик

Ночной уход за кожей: ключ к ее обновлению и свежести

Как добиться сияющей кожи: секреты вечернего ухода
1:32
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина мечтает проснуться с красивой кожей, но вместо этого часто сталкивается с проблемами, такими как отеки, высыпания или расширенные поры. Чтобы избежать этих неприятностей, ключевым является правильный вечерний ритуал ухода за лицом. Он не только повторяет утренние процедуры, но и включает более интенсивные средства, которые работают в ночное время, когда кожа особенно восприимчива. Ночью в организме активно вырабатываются гормоны, способствующие регенерации клеток и обновлению кожи, но также наблюдается потеря влаги, что делает глубокое увлажнение особенно важным.

Как добиться сияющей кожи: секреты вечернего ухода
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первым шагом в вечернем уходе является тщательное очищение лица. Удаление косметики и чистка кожи — это разные этапы, которые нельзя игнорировать. Используйте мицеллярную воду или гидрофильное масло для снятия косметики и пенку для очищения. Далее стоит выбирать более активные компоненты, такие как ретинол или витамин C, которые лучше работать вечером. Ночной уход может также включать специальную маску для увлажнения и питания, что позволит коже выглядеть более сияющей.

Не забывайте о важных мелочах, таких как использование шелковой наволочки и увлажнителя воздуха, которые помогут сохранить влагу и предотвратить образование заломов. Завершите процесс утренним умыванием, чтобы убрать остатки и жир, накопившиеся за ночь.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада
Самые злые породы собак: топ-3
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
Способ расчёта возраста домашних животных: сколько лет нашим питомцам на самом деле?
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
Последние материалы
Спасатели эвакуировали туристов, которые застряли на "Орлиных скалах"
Польза имбиря в блюдах: как и почему его добавлять
Готовим тыкву с мясом в духовке
Путин заявил о стремительном росте внутреннего туризма в России
The Astrophysical Journal: опровергнута теория о ранней аномалии галактик
Легализация криптовалют может облегчить импорт в условиях санкций
Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Как создать идеальные брови: советы от профессионала
"Росатом" подарил городу в Иркутской области новый облик
Уход за гортензиями в сентябре: как защитить и подготовить растения к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.