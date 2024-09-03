Модные помады осени 2024: пять поистине роскошных оттенков

Какие оттенки помады будут самыми модными осенью 2024?

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень — время перемен, когда природа меняет свой облик, а гардеробы наполняются новыми красками. Одним из ключевых элементов осеннего образа становится макияж, и особенно важную роль в нём играет выбор помады. Мы рассмотрим пять модных оттенков помад осени 2024 года, которые станут вашим верным спутником в создании стильных и элегантных образов.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Осенью 2024 года в тренде будут следующие оттенки помад:

Алый: классический красный цвет, который всегда выглядит ярко и стильно.

классический красный цвет, который всегда выглядит ярко и стильно. Вишнёвый: глубокий оттенок красного, подходящий для вечерних мероприятий.

глубокий оттенок красного, подходящий для вечерних мероприятий. Коричневый: естественный оттенок, подходящий для макияжа в стиле нюд.

естественный оттенок, подходящий для макияжа в стиле нюд. Персиковый: светлый и нежный оттенок, идеальный для создания мягких образов.

светлый и нежный оттенок, идеальный для создания мягких образов. Розовый: мягкий и нежный оттенок, подходящий для трендового макияжа в стиле Clean Girl.

Выбирайте подходящий оттенок в соответствии со своим цветотипом и настроением.

Уточнения

Гигиеническая помада (разг Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ. Основные компоненты: растительные масла, вазелин и др. В отличие от декоративной помады цвета не имеет, либо обладает слабовыраженным окрасом.



Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. Состоит из красок, воска, спермацета, вазелинового масла, масла-какао, ароматических и других веществ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.