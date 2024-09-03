Модные помады осени 2024: пять поистине роскошных оттенков

Осень — время перемен, когда природа меняет свой облик, а гардеробы наполняются новыми красками. Одним из ключевых элементов осеннего образа становится макияж, и особенно важную роль в нём играет выбор помады. Мы рассмотрим пять модных оттенков помад осени 2024 года, которые станут вашим верным спутником в создании стильных и элегантных образов.
Осенью 2024 года в тренде будут следующие оттенки помад:
Выбирайте подходящий оттенок в соответствии со своим цветотипом и настроением.
Гигиеническая помада (разг Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ. Основные компоненты: растительные масла, вазелин и др. В отличие от декоративной помады цвета не имеет, либо обладает слабовыраженным окрасом.
Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. Состоит из красок, воска, спермацета, вазелинового масла, масла-какао, ароматических и других веществ.
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