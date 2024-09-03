Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме рассмотрят поправки в Налоговый кодекс для фудшерингa
Специалист Панов: антибактериальное мыло может негативно повлиять на работу щитовидной железы
Лечо с морковью: улучшенный рецепт для вашего стола
Сергей Лавров назвал свои любимые места отдыха в России
Учёные назвали дату полного разрушения "Титаника"
Антифрод Сбербанка выявляет 99,8% мошеннических операций
Как восстановить права после несправедливого лишения: советы эксперта
Сохраните режущие свойства секатора: пошаговая инструкция заточки
Профессор: для восстановления кожи после лета хороши мультипептиды и экзосомы

Модные помады осени 2024: пять поистине роскошных оттенков

Какие оттенки помады будут самыми модными осенью 2024?
1:05
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время перемен, когда природа меняет свой облик, а гардеробы наполняются новыми красками. Одним из ключевых элементов осеннего образа становится макияж, и особенно важную роль в нём играет выбор помады. Мы рассмотрим пять модных оттенков помад осени 2024 года, которые станут вашим верным спутником в создании стильных и элегантных образов.

Какие оттенки помады будут самыми модными осенью 2024?
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Осенью 2024 года в тренде будут следующие оттенки помад:

  • Алый: классический красный цвет, который всегда выглядит ярко и стильно.
  • Вишнёвый: глубокий оттенок красного, подходящий для вечерних мероприятий.
  • Коричневый: естественный оттенок, подходящий для макияжа в стиле нюд.
  • Персиковый: светлый и нежный оттенок, идеальный для создания мягких образов.
  • Розовый: мягкий и нежный оттенок, подходящий для трендового макияжа в стиле Clean Girl.

Выбирайте подходящий оттенок в соответствии со своим цветотипом и настроением.

Уточнения

Гигиеническая помада (разг Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ. Основные компоненты: растительные масла, вазелин и др. В отличие от декоративной помады цвета не имеет, либо обладает слабовыраженным окрасом.

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. Состоит из красок, воска, спермацета, вазелинового масла, масла-какао, ароматических и других веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
ВС РФ до ноября могут освободить Покровск и выйти на границы ДНР Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу
Как автопроизводители намеренно создают проблемы с коррозией
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Последние материалы
Какие оттенки помады будут самыми модными осенью 2024?
Специалист Панов: антибактериальное мыло может негативно повлиять на работу щитовидной железы
Лечо с морковью: улучшенный рецепт для вашего стола
Сергей Лавров назвал свои любимые места отдыха в России
Бронзовая "Дачница", музей Левитана и не только: что посмотреть в знаменитом Плёсе
Учёные назвали дату полного разрушения "Титаника"
Антифрод Сбербанка выявляет 99,8% мошеннических операций
Как восстановить права после несправедливого лишения: советы эксперта
В Польше назвали срок начала давления США на Украину с целью начать переговоры с РФ
Сохраните режущие свойства секатора: пошаговая инструкция заточки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.