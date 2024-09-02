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Как форма бровей может изменить ваш облик

Как выбрать идеальные брови для вашего типа лица
1:03
Моя семья » Красота и стиль

Правильная форма бровей способна кардинально изменить внешность, и подбор формы, соответствующей типу лица, играет ключевую роль в создании гармоничного образа.

Как выбрать идеальные брови для вашего типа лица
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Для обладательниц круглого лица, стремящихся визуально сузить его, рекомендуется форма с небольшим уголком, которая придаст лицу выразительности. При овальном лице выбор практически неограничен, но визажисты советуют избегать слишком закругленных форм и предпочесть прямые линии, чтобы не сделать лицо ещё более округлым. Для квадратного лица важно смягчить углы челюсти, поэтому оптимальными будут слегка закругленные брови средней толщины. Лицо в форме сердца с акцентом на лоб требует округлых бровей с мягкими линиями и легким подъемом на концах, чтобы избежать создания грустного выражения лица.

Внимание к деталям и правильный выбор формы бровей помогут не только подчеркнуть достоинства внешности, но и визуально скорректировать ее особенности.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii. Оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей.
Брови с давних времён — один из объектов внимания моды: существует косметика для подкрашивания бровей, технологии оформления бровей, средства для придания им формы (например, выщипывание), пирсинг.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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