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Названы три лучших ингредиента для восстановления кожи после лета

Профессор: для восстановления кожи после лета хороши мультипептиды и экзосомы
1:17
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Для восстановления кожи после негативного воздействия летних факторов рекомендуется использовать экзосомы, мультипептиды и гиалуроновую кислоту.

Профессор: для восстановления кожи после лета хороши мультипептиды и экзосомы
Фото: flickr.com by weedporndaily, CC BY 2.0

По словам доктора наук, профессора и эксперта бренда EXOSOMORE Аржаны Бычковой, экзосомы — один из самых перспективных ингредиентов для борьбы с последствиями воздействия солнечных лучей и возрастными изменениями кожи. Они предотвращают повреждение ДНК ультрафиолетом, уменьшают морщины, вызванные разрушением коллагена, и увеличивают количество коллагена и эластина в коже.

Также Бычкова отмечает, что гиалуроновая кислота прекрасно восстанавливает кожу после длительного пребывания на солнце благодаря своим увлажняющим свойствам. Этот компонент восстанавливает гидрорезерв кожи и обеспечивает длительное увлажнение, что особенно важно после сухого летнего периода, пишет Газета.Ru.

Кроме того, мультипептиды стимулируют синтез коллагена и эластина, усиливая их выработку и улучшая упругость кожи.

"Они способствуют усилению синтеза этих важных для упругости кожи белков, что позволяет значительно улучшить ее состояние и внешний вид", — добавила специалист.

Уточнения

Экзосомы — микроскопические внеклеточные везикулы (пузырьки) диаметром 30—100 нанометров, выделяемые в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов. Полость экзосом имеет цитоплазматическое происхождение и содержит белки, РНК и липиды, мембрана экзосом образуется в результате впячивания внутрь эндосомальной мембраны.
Экзосомы обнаружены в различных тканевых жидкостях организма, таких как сыворотка крови, спинномозговая жидкость, а также в моче, слюне и грудном молоке.
Функции экзосом разнообразны: межклеточная коммуникация, участие в секреции белков, облегчение иммунного ответа и многое другое. Однако роль экзосом полностью ещё не изучена.

Пепти́ды (др.-греч. πεπτός «питательный») — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями −C(O)NH−. Обычно подразумеваются пептиды, состоящие из α {\displaystyle \alpha } -аминокислот, однако термин не исключает пептидов, полученных из любых других аминокарбоновых кислот.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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