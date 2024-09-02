Зачем нужен массаж бровей: неожиданные советы от эксперта

Как создать идеальные брови: советы от профессионала

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы создать идеальные брови, не обязательно обладать природными данными, достаточно приложить усилия и следовать советам профессионалов. Броу-мастер Ангелина Харитонова подчеркивает важность осторожного подхода к уходу за бровями. Во-первых, избегайте агрессивных методов удаления волосков, таких как воск, сахар или нити, так как они могут повредить волосяные фолликулы, что затруднит дальнейший процесс отращивания. Вместо этого лучше использовать пинцет.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Во-вторых, важно дать бровям время для естественного роста. Несмотря на желание постоянно корректировать их форму, рекомендуется воздержаться от активного вмешательства на протяжении полугода, чтобы дать возможность волоскам полноценно отрастить. При этом не стоит забывать об уходе, например, удалении наиболее заметных волосков и применении питательных масок.

Третье, что советует Ангелина, — это массаж. Простая, но эффективная процедура, которую можно выполнять самостоятельно. Регулярный легкий массаж по утрам и перед сном помогает улучшить циркуляцию лимфы, стимулируя рост волосков и уменьшая отечность в области глаз.

Наконец, стоит обратить внимание на цвет бровей. Неправильный подбор оттенка карандаша и теней — частая ошибка. Идеальные брови должны быть чуть темнее волос у блондинок и чуть светлее у брюнеток. Также важно помнить, что цвет брови не должен быть одинаково насыщенным по всей длине — кончик должен быть темнее.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii. Оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей.

Брови с давних времён — один из объектов внимания моды: существует косметика для подкрашивания бровей, технологии оформления бровей, средства для придания им формы (например, выщипывание), пирсинг.



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