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Питание и восстановление: как яйца могут улучшить волосы

Чем яйца полезны для волос
0:58
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Давайте рассмотрим, какую пользу яйца могут принести вашим волосам.

Чем яйца полезны для волос
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Рост волос — яйца являются богатым источником белка и витаминов. Они известны как лучшая пища для волос. Известно, что яйца способствуют росту новых волос.

Выпадение волос — питательные вещества помогают остановить выпадение волос, способствуя циркуляции крови в коже головы.

Эластичность волос — яичные желтки содержат лютеин, который помогает увлажнять волосы и, таким образом, улучшает эластичность волос в долгосрочной перспективе.

Блеск — яичные желтки богаты питательными веществами и помогают придать волосам существенный блеск.

Поврежденные волосы — поскольку волосы на 70% состоят из белка, содержание белка в яйцах помогает удерживать поврежденный кератин и, таким образом, улучшает текстуру волос.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
 

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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