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Делаем подчёркнутые скулы при помощи макияжа: секретная техника

Как подчеркнуть скулы с помощью макияжа
1:06
Моя семья » Красота и стиль

Мы поделимся некоторыми советами по макияжу, которые помогут вам  подчеркнуть скулы:

Как подчеркнуть скулы с помощью макияжа
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Шаг 1: начните с нанесения базы. Нанесите тональный крем, чтобы добиться более ровного покрытия. Если у вас есть недостатки, то ищите тональный крем, который обеспечит вам желаемое плотное покрытие.

Шаг 2: после этого приступайте к процессу контуринга. Вы можете сделать это при помощи консилера или бронзатора. Тем не менее ваше средство для контуринга не должно быть слишком темным, чтобы тон кожи выглядел естественно.

Когда вы используете тональный крем или консилер, используйте более темный цвет, чтобы скрыть впадину под щеками, и используйте более светлый оттенок, чтобы подчеркнуть скулы. Это придаст вам более точеный и четкий вид скул.

Шаг 3: Хайлайтер. Добавление нескольких движений хайлайтера может придать лицу столь необходимое сияние. Если вы правильно разместите хайлайтер на самых высоких точках скул, это поможет визуально увеличить скулы.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.
 

Хайла́йтер (англ  highlighter, от to highlight — «подчёркивать», «выделять») — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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