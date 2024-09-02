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Гликолевая кислота и её влияние на кожу: от отшелушивания до борьбы с возрастными изменениями и пигментацией

Всё, что нужно знать о гликолевой кислоте: преимущества и способы использования
2:08
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Гликолевая кислота — это популярный ингредиент в косметической индустрии, известный своими мощными свойствами по уходу за кожей. Но что же представляет собой эта кислота и как она может помочь в улучшении состояния вашего лица? Давайте разберемся подробнее.

Всё, что нужно знать о гликолевой кислоте: преимущества и способы использования
Фото: Freepik is licensed under Free license

Происхождение и свойства

Гликолевая кислота относится к группе альфа-гидрокси-кислот (AHA) и добывается из сахарного тростника. Она обладает небольшой молекулярной структурой, что позволяет ей легко проникать в верхние слои кожи. Основная особенность гликолевой кислоты заключается в её способности растворять связи между отмершими клетками эпидермиса, что способствует их отшелушиванию и обновлению.

Преимущества для кожи

Отшелушивание и обновление

Гликолевая кислота эффективно удаляет мертвые клетки с поверхности кожи, что помогает устранить тусклый вид и сделать цвет лица более ровным и сияющим. Это также способствует обновлению клеток и стимулирует выработку коллагена.

Смягчение и увлажнение

Этот компонент способен улучшить текстуру кожи, сделав её более гладкой и мягкой. Гликолевая кислота помогает коже удерживать влагу, что особенно важно для предотвращения сухости и шелушений.

Уменьшение мелких морщин и пигментации

Регулярное использование гликолевой кислоты может уменьшить видимость мелких морщин и улучшить тон кожи, помогая уменьшить пигментацию и следы постакне.

Как использовать?

Для достижения наилучших результатов, гликолевую кислоту следует использовать в виде сыворотки или крема, нанося её на очищенную кожу 1-2 раза в неделю. Важно также использовать солнцезащитные средства, так как кислота может повысить чувствительность кожи к ультрафиолету.

Гликолевая кислота — это мощный инструмент в арсенале по уходу за кожей, который при правильном использовании может значительно улучшить её состояние и внешний вид.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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