Как сохранить ресницы здоровыми: советы по уходу

Уход за ресницами: три ошибки, которые нельзя допускать

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Задумываемся о здоровье ресниц мы обычно тогда, когда начинаем замечать проплешины и видим, как тушь только подчеркивает проблему. Часто причиной этого становятся наши собственные ошибки в уходе за ресницами. Во-первых, многие используют спиртовую подводку для глаз, не подозревая, что она может повредить кожу и истончить волосяные фолликулы. Спирт, хотя и предотвращает размножение бактерий, сушит кожу, что в итоге сказывается на состоянии ресниц.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Во-вторых, частое окрашивание ресниц — не самое безобидное занятие. Краски содержат агрессивные химические вещества, такие как отдушки и формальдегиды, которые ослабляют ресницы и приводят к их выпадению. Даже если вы не можете отказаться от этой процедуры, выбирайте качественные продукты, желательно по рекомендации профессионала.

В-третьих, завивка ресниц после нанесения туши — это прямой путь к их повреждению. Керлер следует использовать до нанесения любых косметических средств на ресницы, иначе вы рискуете их просто сломать. Постоянное использование этого инструмента также ослабляет ресницы, делая их более уязвимыми к выпадению.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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