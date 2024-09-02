Восстановление бровей после болезней: советы эксперта

Красивые и здоровые брови — это мечта многих, но их отращивание может оказаться сложной задачей. Надежда Карсакова, мастер перманентного макияжа, поделилась причинами, которые могут влиять на рост бровей и их выпадение. Одной из таких причин был некачественный татуаж, распространенный 15-20 лет назад, который повреждал волосяные фолликулы. Современные методы перманентного макияжа значительно более щадящие.
Алопеция, заболевание, приводящее к выпадению волос, также может затронуть брови. Факторы, вызывающие алопецию, включают демодекоз, стригущий лишай, аллергии, наследственность, дефицит витаминов и минералов, стресс и другие. Неожиданное поредение бровей, особенно их хвостов, может быть признаком гипотиреоза, заболевания щитовидной железы. В этом случае важно вовремя обратиться к эндокринологу.
Авитаминоз, особенно недостаток витаминов В9, В12, Е и железа, также может вызвать выпадение волос, но эта проблема решаема с помощью коррекции питания и приема необходимых добавок. Наконец, выпадение бровей может быть временным после перенесенных заболеваний или во время послеродового периода, когда рост волос восстанавливается вместе с иммунной системой.
Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii. Оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей.
Брови с давних времён — один из объектов внимания моды: существует косметика для подкрашивания бровей, технологии оформления бровей, средства для придания им формы (например, выщипывание), пирсинг.
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