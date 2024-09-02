Простые техники для увеличения губ с помощью макияжа

Как выбрать косметику для визуального увеличения губ: практические советы

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы визуально увеличить губы, вовсе не обязательно прибегать к инъекциям. Достаточно правильно подобрать макияж и ухаживающие средства. Важный аспект — это соблюдение пропорций при нанесении макияжа. Неправильное распределение акцентов на губах может исказить черты лица: подчеркнутая верхняя губа увеличивает нос, а нижняя — уменьшает подбородок. Выбирайте косметику с компонентами, которые придают губам припухлость, такими как имбирь, корица, ментол, капсаицин и пламеры с аминокислотами. Эти вещества вызывают легкое раздражение кожи, что создает эффект увеличения объема.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Однако следует быть осторожными, так как такие ингредиенты могут вызывать аллергию. Перед использованием рекомендуется протестировать продукт на небольшом участке кожи. Блеск — отличный выбор для тонких губ, так как он визуально добавляет объема. Особенно эффективно наносить блеск по центру губ. Яркие цвета также способствуют визуальному увеличению губ, особенно если они глянцевые. В то же время темные оттенки, такие как бордовый или фиолетовый, наоборот, уменьшают объем.

Еще один популярный прием — это создание нового контура губ с помощью карандаша. Замаскируйте естественный контур консилером, затем слегка выйдите за пределы природной линии губ карандашом и заполните губы помадой или блеском.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius). Служат для захвата и удержания пищи при её поступлении в рот, а также участвуют в выражении эмоций мимикой (улыбка, поцелуй, оскал и др.) и в звукопроизнесении (артикуляции среди звуков речи прежде всего губно-губных и губно-зубных согласных, а также огублённых гласных).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.