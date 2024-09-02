Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Две трети смертей от лишнего веса происходят из-за болезней сердца и сосудов
Таиланд раскрыл свои доходы от туристической отрасли
Некачественный татуаж: как старые методы разрушают ваши брови
Welt: Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС
Большие и впечатляющие: топ-5 самых крупных пород кошек
Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Основные функции ручек в салоне автомобиля
Где нельзя ставить микроволновую печь: основные ошибки и советы
Найдены самые удачные места для глэмпинга

Простые техники для увеличения губ с помощью макияжа

Как выбрать косметику для визуального увеличения губ: практические советы
1:33
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы визуально увеличить губы, вовсе не обязательно прибегать к инъекциям. Достаточно правильно подобрать макияж и ухаживающие средства. Важный аспект — это соблюдение пропорций при нанесении макияжа. Неправильное распределение акцентов на губах может исказить черты лица: подчеркнутая верхняя губа увеличивает нос, а нижняя — уменьшает подбородок. Выбирайте косметику с компонентами, которые придают губам припухлость, такими как имбирь, корица, ментол, капсаицин и пламеры с аминокислотами. Эти вещества вызывают легкое раздражение кожи, что создает эффект увеличения объема.

Как выбрать косметику для визуального увеличения губ: практические советы
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Однако следует быть осторожными, так как такие ингредиенты могут вызывать аллергию. Перед использованием рекомендуется протестировать продукт на небольшом участке кожи. Блеск — отличный выбор для тонких губ, так как он визуально добавляет объема. Особенно эффективно наносить блеск по центру губ. Яркие цвета также способствуют визуальному увеличению губ, особенно если они глянцевые. В то же время темные оттенки, такие как бордовый или фиолетовый, наоборот, уменьшают объем.

Еще один популярный прием — это создание нового контура губ с помощью карандаша. Замаскируйте естественный контур консилером, затем слегка выйдите за пределы природной линии губ карандашом и заполните губы помадой или блеском.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius). Служат для захвата и удержания пищи при её поступлении в рот, а также участвуют в выражении эмоций мимикой (улыбка, поцелуй, оскал и др.) и в звукопроизнесении (артикуляции среди звуков речи прежде всего губно-губных и губно-зубных согласных, а также огублённых гласных).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада
Самые злые породы собак: топ-3
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
В Харькове 9 "Искандеров" уничтожили боевиков ВСУ, США, Польши, Германии и Литвы Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
Последние материалы
Welt: Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС
Большие и впечатляющие: топ-5 самых крупных пород кошек
Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Основные функции ручек в салоне автомобиля
Где нельзя ставить микроволновую печь: основные ошибки и советы
Найдены самые удачные места для глэмпинга
Как выбрать косметику для визуального увеличения губ: практические советы
Как сделать так, чтобы ваша кошка и собака стали лучшими друзьями
Как использовать доказательства для обжалования штрафа
Банки КНР отклоняют платежи из-за русских имен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.