Как обновить косметичку осенью: тренды и советы экспертов

Осенние косметички: как малиновая помада стала must-have сезона

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В осенний сезон 2024 года косметички нуждаются в ревизии, как и гардероб. Осенние тренды макияжа предлагают более плотные текстуры и обновленные цветовые решения, к которым призывает присмотреться визажист и гример Зинаида Фомина. Она выделяет несколько ключевых оттенков помад, которые будут актуальны этой осенью.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Малиновая помада заменила вишневый оттенок и завоевала популярность благодаря своей универсальности: она отлично подходит как для дневного, так и для вечернего макияжа. В зависимости от типа губ можно выбрать сатиновый или матовый финиш. Зинаида советует всегда иметь при себе малиновый блеск для губ, чтобы быть готовой к любым внезапным мероприятиям.

Еще один тренд — персиковая помада. Этот спокойный оттенок позволяет выделить макияж глаз, при этом не теряя акцент на губах. Эксперт рекомендует использовать карандаш для губ, чтобы добиться идеального результата. Персиковую помаду можно использовать и в качестве цветных теней, и даже как румяна.

Коричневая помада, несмотря на спорность оттенка, стала одним из главных трендов осени 2024 года. Она особенно эффектно смотрится на блондинках со светлой кожей и карими глазами. Здесь также важно использовать карандаш для губ, чтобы сохранить контур.

Для тех, кто устал от розовых оттенков, Зинаида предлагает обратить внимание на карамельный бежевый. Этот мягкий оттенок особенно хорош в полупрозрачном нанесении и идеально подходит для быстрого макияжа на ходу. Также карамельный цвет представлен в бальзамах для губ, что позволит не только придать губам красивый оттенок, но и обеспечить необходимый уход в холодное время года.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.



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