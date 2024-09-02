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Делаем губы более объёмными и пухлыми без пластической хирургии и инъекций: такое возможно

Можно ли улучшить ухудшившуюся с возрастом форму губ без пластики и инъекций?
1:45
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире многие люди стремятся выглядеть безупречно, и одна из областей, которая привлекает особое внимание, — это губы. Однако не всех природа наградила пышными и объёмными губами. Мы расскажем, как увеличить губы без инъекций и пластической хирургии.

Можно ли улучшить ухудшившуюся с возрастом форму губ без пластики и инъекций?
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Тонкие губы — распространённая проблема, особенно среди женщин. С возрастом губы теряют объём, полноту и чёткость контуров. Это может быть связано с возрастным исчезновением губ, вызванным напряжением круговой мышцы рта.

Филлеры — один из способов решения проблемы тонких губ, но они не всегда дают желаемый результат, и могут возникнуть побочные эффекты.

Альтернативой инъекциям является обращение к неожиданному специалисту — остеопату. Он поможет пациентке справиться с напряжением мышц, делающим её губы тонкими. Грамотное воздействие на мышцы лица делает его более свежим и гладким, а губы — более объёмными.

Существует простое упражнение, которое помогает расслабить круговую мышцу рта и улучшить форму губ. Для этого нужно поставить указательный и средний пальцы под нижней губой, почувствовать, как согреваются и расслабляются ткани под ними, а губа словно "наливается". Затем следует аккуратно вести пальцы к уголкам рта, подтягивая их вверх. Аналогичные действия проделывают с верхней губой, движение должно быть строго горизонтальным. Упражнение выполняют несколько раз с верхней и нижней губой поочерёдно, завершая его нижней губой. Ежедневное выполнение этого упражнения поможет заметно улучшить внешний вид губ.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius). Служат для захвата и удержания пищи при её поступлении в рот, а также участвуют в выражении эмоций мимикой (улыбка, поцелуй, оскал и др.) и в звукопроизнесении (артикуляции среди звуков речи прежде всего губно-губных и губно-зубных согласных, а также огублённых гласных).

Остеопа́тия (от др.-греч. ὀστέον — кость + πάθος — болезнь, заболевание) — система лечения альтернативной медицины, не имеющая научного обоснования. В основе остеопатии лежит представление о том, что решающее значение имеют связи между работой тех или иных органов и мышечно-скелетной структурой. Она создана Эндрю Тейлором Стиллом 22 июня 1874 года.
Принципы классической остеопатии не признаны научной медициной. В медицинской практике остеопатия является составной частью мануальной терапии. Э. Т. Стилл обосновывал остеопатию собственной доктриной, в которой он полностью отрицал методы медицины, включая применение лекарств, и противопоставлял свою систему лечения медицинской практике того времени.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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