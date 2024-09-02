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Обязательный вечерний ритуал: простые бьюти-привычки для сохранения молодости и красоты

Полезные привычки перед сном, которые позволят надолго сохранить красоту и молодость
1:32
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы сохранить красоту и здоровье, важен не только распорядок дня, но и простые привычки перед сном, которые при условии регулярного ежедневного повторения будут работать на вашу красоту и свежий вид по утрам.

Полезные привычки перед сном, которые позволят надолго сохранить красоту и молодость
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html
  1. Избегайте использования гаджетов перед сном. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, гормона сна, что затрудняет засыпание и ухудшает качество сна.
  2. Для улучшения качества сна ограничьте использование телефонов и других гаджетов за 30–60 минут до сна, заменив их на более спокойные занятия, такие как чтение, музыка или аудиокниги.
  3. Перед сном не забывайте о водных процедурах - это не только вопрос гигиены, но также залог душевного равновесия и поддержания красоты. Будет идеально, если душ будет контрастным, а к нему добавится ещё сухой массаж. Это две процедуры творят с кожей чудеса: борются с целлюлитом, улучшают кровообращение и обмен веществ, а также тонизируют.
  4. Также полезно ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день, чтобы выработать привычку и облегчить засыпание. Небольшая прогулка перед сном также способствует качественному сну, так как ходьба улучшает работу сердца и ускоряет пищеварение.
  5. Наполните комнату кислородом, чтобы быстрее заснуть, и не забудьте нанести необходимые уходовые средства на кожу перед сном, чтобы проснуться бодрым и сияющим.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных. Антиоксидантное действие мелатонина выявлено и у растений. Так как мелатонин вырабатывается в основном в ночной период суток во время сна, он получил название «гормона сна».

Душ (фр. douche от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
Дополнительно, к механическим воздействиям, для усиления эффекта, для достижения некоего определенного эффекта, могут применяться кремы, присыпки, а также различные массажные масла ароматические, благовонные масла, лекарственные мази, гели, другие препараты и различного рода физические факторы: температурные воздействия (например криомассаж), вибрация.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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