Обязательный вечерний ритуал: простые бьюти-привычки для сохранения молодости и красоты

Чтобы сохранить красоту и здоровье, важен не только распорядок дня, но и простые привычки перед сном, которые при условии регулярного ежедневного повторения будут работать на вашу красоту и свежий вид по утрам.
Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных. Антиоксидантное действие мелатонина выявлено и у растений. Так как мелатонин вырабатывается в основном в ночной период суток во время сна, он получил название «гормона сна».
Душ (фр. douche от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
Дополнительно, к механическим воздействиям, для усиления эффекта, для достижения некоего определенного эффекта, могут применяться кремы, присыпки, а также различные массажные масла ароматические, благовонные масла, лекарственные мази, гели, другие препараты и различного рода физические факторы: температурные воздействия (например криомассаж), вибрация.
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Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.